三孩生育政策及配套支持措施发布

日前，《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》正式公布（以下简称中央《决定》）。

中央《决定》指出，人口发展是关系中华民族发展的大事情。党的十八大以来，党中央高度重视人口问题，根据我国人口发展变化形势，作出逐步调整完善生育政策、促进人口长期均衡发展的重大决策，各项工作取得显著成效。当前，进一步适应人口形势新变化和推动高质量发展新要求，实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

中央《决定》明确，组织实施好三孩生育政策，修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育。取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。以“一老一小”为重点，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系。完善国家生命登记管理制度，健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系，密切监测生育形势和人口变动趋势。

中央《决定》指出，发展普惠托育服务体系，要建立健全支持政策和标准规范体系。将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划，强化政策引导，通过完善土地、住房、财政、金融、人才等支持政策，引导社会力量积极参与。发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构，并加强综合监管。

中央《决定》围绕“降低生育、养育、教育成本”指出，要严格落实产假、哺乳假等制度。支持有条件的地方开展父母育儿假试点，健全假期用工成本分担机制。结合下一步修改个人所得税法，研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。地方政府在配租公租房时，对符合当地住房保障条件且有未成年子女的家庭，可根据未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾。地方政府可以研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。推进城镇小区配套幼儿园治理，持续提升普惠性幼儿园覆盖率，适当延长在园时长或提供托管服务。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，有效解决“择校热”难题。依托学校教育资源，以公益普惠为原则，全面开展课后文体活动、社会实践项目和托管服务，推动放学时间与父母下班时间衔接。平衡家庭和学校教育负担，严格规范校外培训。规范机关、企事业等用人单位招录、招聘行为，促进妇女平等就业，保障女性就业合法权益。

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国家卫健委人口监测与家庭发展司就中央《决定》有关问题作解答时指出，优化生育政策的核心内容是实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定，配套实施积极生育支持措施，简称实施三孩生育政策及配套支持措施。

三孩生育政策从什么时候开始实施？

中央《决定》提出，修改人口与计划生育法，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。目前，国务院已向全国人大常委会提出议案，建议在人口与计划生育法中规定一对夫妻可以生育三个子女。全国人大常委会审议后将作出修改人口与计划生育法的决定，对三孩生育政策作出安排。各省（自治区、直辖市）也将修改人口与计划生育条例，结合本地实际做好法律政策衔接，依法组织实施。

在5月31日中央政治局会议审议通过中央《决定》后、全国人大常委会审议后作出的修改人口与计划生育法的决定施行前生育三孩的，可按修改后的法律认定。

实施三孩生育政策是取消计划生育了吗？

实施三孩生育政策及配套支持措施，仍然是计划生育。

中央《决定》赋予了计划生育新内涵，即实施三孩生育政策及配套支持措施，改革服务管理制度，提升家庭发展能力，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

对之前违规生育三孩的，是否还征收社会抚养费？

已经依法作出征收决定并执行完毕的，应当予以维持；已经作出征收决定但尚未执行完毕的，已经征收部分不予退还，未征收部分不再继续征收；尚未调查或作出征收决定的，不再受理、处理。各地要做好政策衔接，加强宣传解读，稳妥有序地推动工作落实。

如何大力发展多种形式的普惠托育服务？

发挥中央预算内投资引导和撬动作用，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构。支持有条件的用人单位为职工提供托育服务。

鼓励国有企业等主体积极参与各级政府推动的普惠托育服务体系建设。加强社区托育服务设施建设，完善居住社区婴幼儿活动场所和服务设施。制定家庭托育点管理办法。支持隔代照料、家庭互助等照护模式。支持家政企业扩大育儿服务。鼓励和支持有条件的幼儿园招收2至3岁的幼儿。

“十四五”婴幼儿托位数建设目标是什么？

“十四五”规划《纲要》将托位数列为20个主要指标之一，提出每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数从目前的1.8个提高到2025年的4.5个。

“十四五”时期，实施公办托育机构建设工程和普惠托育服务扩容项目，支持150个城市新增示范性普惠托位50万个以上。

在生育休假和生育保险方面有哪些举措？

严格落实产假、哺乳假等制度。

支持有条件的地方开展父母育儿假试点，健全假期用工成本分担机制。继续做好生育保险对参保女职工生育医疗费用、生育津贴待遇等的保障，做好城乡居民医保参保人生育医疗费用保障，减轻生育医疗费用负担。

之前的计划生育家庭还能享受有关待遇吗？

对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。探索设立独生子女父母护理假制度。

关于计划生育特殊家庭特扶金标准调整问题，根据经济社会发展水平等因素，实行特别扶助制度扶助标准动态调整。

自2011年以来，先后四次调增扶助标准，目前独生子女伤残和死亡特扶金标准分别为每人每月350元、450元。

如何办理生育登记？

夫妻生育孩子的，实行生育登记，按规定享受妇幼健康、优生优育等服务。生育登记既可以在户籍地办理，也可以在现居住地办理。各级卫生健康部门要优化办事流程，实行网上办理、跨省通办。实行生育登记服务制度，是科学把握出生人口态势，精准提供妇幼健康、优生优育等服务的基础性工作。

本组文/综合央视、新华社