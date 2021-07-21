“春苗行动”构筑起侨胞健康“防火墙”

在全球160多个国家，170多万名生活工作在当地的中国公民已经接种来自祖国的新冠疫苗……这是短短4个月来，中国“春苗行动”取得的骄人成就。继“健康包”“春节包”等防疫物资后，海外同胞再一次真切感受到祖国的关怀。在接受本报记者采访时，多位参与“春苗行动”的海外侨胞纷纷表示，对于中国政府“外交为民”的大国担当，身为中国侨民感到无比骄傲和自豪！

暖侨行动——

激发爱国爱乡热情

“‘春苗行动’让侨胞们感觉到了无比暖心，让大家在疫情期间倍感安心，让我们远在祖国的亲人们特别放心。”博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会会长南庚戌充满感激地说，此次“春苗行动”和使馆领导的关心，让侨胞们切身感受到祖国的关爱和温暖。

“祖国没有忘记我们啊！”玻利维亚华商总会执行会长陈文激动地说，“‘春苗行动’带给大家最大的感受是温暖和感动。虽然我们远在异国他乡，侨胞数量也不是很多，但还是接种到了来自祖国的疫苗。这让在玻侨胞爱国爱乡的热情空前高涨。”

“不管侨胞身在哪里，祖国都记得我们，都时刻关心着我们。我的每一位同事都在接种点与国旗合了张影，每个人都在自己的朋友圈上发自内心地感恩祖国。这份感恩是非常真诚的：我们为祖国的强大而自豪，为自己是中国人而骄傲。”广垦橡胶（泰东）有限公司总经理杨耀华介绍，目前，在泰国中部、北部及东部的中国公民已经达到了较高的接种率。截至7月6日，已有3万余名在泰侨胞完成疫苗接种。

“在当地就能接种到中国疫苗，老挝侨胞对祖国母亲的感激之心溢于言表。”老挝中华总商会常务副会长吴兴华表示，中国已经援助老挝近180万剂疫苗，还有100万剂疫苗即将到位。虽然最近老挝第二波疫情反弹比较严重，但接种疫苗的在老侨胞都比较安心。

6月29日，塔吉克斯坦迎来“春苗行动”。“得知消息后，在塔侨胞都消除了原来的恐慌情绪，大家都在积极面对，耐心等待，心中充满了胜利的希望。”塔吉克斯坦华人华侨联合会永久荣誉主席韩东起倍感自豪地是，“中国第一批援塔的30万剂疫苗已经到位。塔吉克斯坦民众相当了解中国疫苗的试验数据，称赞‘中国疫苗是最安全的疫苗’。”

“‘春苗行动’润雨无声，传递了祖国对海外侨胞的深切关爱，增强了我们战胜疫情的信心。大家再次感受到伟大的祖国是我们坚强的后盾。”阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥介绍，5月23日，阿拉伯联合酋长国外交与国际合作部和中国驻阿联酋大使馆联合宣布，为在阿中国公民接种新冠疫苗。自中国驻迪拜总领馆网站发布消息至今，在阿侨胞正在有序接种。

获侨点赞——

“外交为民”说到做到

“外交为民，一个也不能少；疫情不退，外交官也不会退。” 3月7日，在十三届全国人大四次会议视频记者会上，国务委员兼外交部长王毅的回答至今仍感动着海外侨胞。“外交为民”，中国说到做到。“春苗行动”在海外开展后，海外侨胞纷纷为中国驻外使领馆真诚用心的为侨服务竖起大拇指。

“ ‘春苗行动’在塔开展之前，中国驻塔使馆为提前摸清在塔中国公民人数，特别整理了一套简单易操作的手机应用程序（APP）。针对有些不会使用软件的侨胞，使馆领事部官员预留电话，替侨胞填写。使馆与塔卫生部交涉，指定一家医院专门为中国侨胞服务。还有些外地侨胞到首都不容易，使馆与塔卫生部协调，医院周日不休息，争取早一天让中国同胞接种疫苗。”提起使馆的为侨服务工作，韩东起赞不绝口，“在打疫苗的过程中，还有些侨胞不知道具体地点，使馆在各微信群里向大家耐心解释。此外，为方便苦盏市的侨胞就地接种疫苗，使馆还协调指定了苦盏市的一家医院作为接种点。”

“我们不要漏下任何一位想打国产疫苗的侨胞。”中国驻玻利维亚圣克鲁斯总领馆总领事的这句话让陈文感动至今。他介绍说，自4月初开始，大使馆就平稳有序组织当地侨胞接种疫苗。因为一些侨胞散居在比较偏远的地方，无法在第一次通知打疫苗时报名，总领馆两次延迟了接种时间，并对漏打的侨胞采取补打的方式接种疫苗。现在，在玻侨胞基本都成功接种疫苗。

“5月14日，我们收到了疫苗接种预约的通知后，第一时间就预约上了。 ‘春苗行动’部署落实非常快。”杨耀华表示，“对于‘春苗行动’在泰国顺利开展，我们非常感谢中国驻泰国大使馆的辛勤付出。整体而言，在泰国开展的‘春苗行动’是比较顺利的，大使馆做足了工作，我们只要自己去就行，其他的不用担心。”

“‘春苗行动’开展过程中，中国驻阿使领馆高度重视侨胞的健康安全和实际需要，都在网站公布接种的时间和地址信息。同时，中国驻阿使领馆一直积极组织和指导在阿侨团发挥互帮互助精神，为在阿困难侨胞接种疫苗提供必要协助。” 陈志祥动情地说，“中国克服自身困难为世界多国供给和援助疫苗，安抚了多国焦虑无助人的心，挽救了无数鲜活的生命，弘扬了国际人道主义精神，谱写了中国同国际社会守望相助、同舟共济的动人故事，展现了大国担当。”

得侨助力——

保证接种有序开展

当地时间7月16日，中国驻博茨瓦纳大使馆召开“春苗行动”线上表彰会，嘉奖在博“春苗行动”中表现突出的多个集体和多位个人。

中国驻博茨瓦纳大使王雪峰表示，“春苗行动”的圆满收官不仅是使馆，更是大家共同努力的结果。在使馆的指导下，塞迪莱哈医院、第16批援博医疗队和由中资企业以及旅博侨界组织的志愿者们在其中发挥了十分重要的作用。这些默默无闻的医护工作者和志愿者心系同胞，发扬团结友爱、守望相助精神，有力地保障了现场接种工作的稳步有序开展。

“春苗行动”在海外顺利开展，与侨胞积极配合密不可分。

老挝万象市占塔布里县东巴莱普村永珍善堂是当地侨胞成立多年的慈善机构。“‘春苗行动’开始后，这里变成专门的疫苗接种点，每天为老挝首都万象的民众接种疫苗。”吴兴华介绍。

“在大使馆和总领馆的组织带领下，玻利维亚各地区的侨团分工明确，积极协助疫苗接种工作：完成接种报名统计、联系侨胞和通知侨胞等各项工作。”陈文说。

“塔吉克斯坦华人华侨联合会积极配合使馆工作，专门成立了‘春苗行动’志愿者小组，共有16名志愿者。大家都以热情的态度积极为侨胞服务，提前根据名单进行一对一电话通知，尽最大努力通知到每一个人。” 韩东起介绍说，此外，志愿者们还在十余个当地侨胞微信群中，向大家详细通知接种医院具体地址。为了有序接种，志愿者小组成员进行细致疏导，对侨胞接种疫苗的时间进行合理安排。

最近，刚从为保护南非南部暴力骚乱事件中侨胞安全的奔走忙碌中抽出身来，南非华人警民合作中心主任李新铸就立即投入一项新的工作：协助中国驻南非大使馆，统计南非侨胞需要接种国产疫苗人数，为开展“春苗行动”做准备！虽然辛苦，但李新铸表示：“只要30余万南非侨胞能不用出国就接种到国产疫苗，我们再苦再累也是值得的！”

上图：7月15日，在安提瓜和巴布达首都圣约翰，一名中国同胞接种新冠疫苗。在“春苗行动”帮助下，100多名在安提瓜和巴布达的中国同胞当日在自愿基础上顺利完成中国产新冠疫苗第一剂接种。

中国驻安巴大使馆供图（新华社发）