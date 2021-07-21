设施补短板 生活更方便

前不久，从陕西汉中来四川眉山三苏祠自驾游的王超按照指示牌，将车停在景区附近的停车场后，与家人沿着仿古街区信步进入三苏祠。“做攻略的时候，我想可能很难找到车位，没想到一下就停好车了！”

在此之前，停车难问题一直困扰着三苏祠的游客。来自乐山的张先生深有感触，“‘五一’假期带省外的朋友来玩，在附近转了1个多小时，还是没找到车位，只能遗憾地返回。三苏祠有深厚的历史文化底蕴，但停车问题影响了旅游体验。”

三苏祠地处眉山市老城区繁荣的纱縠行南段，始建于北宋，是北宋文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人的故居及祠堂，以人文气息浓厚、园林古朴典雅闻名，吸引着许多游客前来游玩。

“游客越来越多，停车短板愈发显现。”三苏祠博物馆馆长陈仲文说，景区只配套有一个停车场，共160个车位。曾有网友建议修建大型停车场，但受限于周边医院、学校、商铺及住宅众多等客观条件，停车难问题一直未能得到解决。

变化始于今年端午节前。眉山市深入开展“我为群众办实事”实践活动，群众、游客反映的三苏祠停车难问题摆在了当地党委政府的面前。相关部门认真研究部署，出台了《三苏祠周边道路交通畅通方案》，并配套下发了道路交通畅通任务分解表，将涉及的4项重点工作细化分解为16小项，明确每一项的责任单位、责任人和完成时限。

对三苏祠周围的停车资源进行整合。景区附近的市中医院搬迁后空置的100多个停车位即时对外开放，同步进行改建。将附近的市人民医院停车场、映天学校空地进行整合利用。3个停车场完成改扩建后，三苏祠周边1公里内可增加300个车位。

推进城市智慧停车项目，全面整合景区周边停车场数据，对接市交通部门数据，建立LED大屏发布系统，接入手机APP，实现停车场交通分流引导、实时停车位和交通路况信息发布。今年端午节，三苏祠接待游客2.8万余人，停车难问题已明显缓解。

“学党史、办实事，最重要的就是瞄准群众‘操心事’通堵点，瞄准群众‘烦心事’疏痛点，瞄准群众‘揪心事’消难点。”眉山市相关负责人表示。在“我为群众办实事”实践活动中，眉山市已新（改）建农村公路200公里，新建、改扩建学校104所、新增学位6万余个，全力推进全市714个城镇老旧小区改造……一大批实事正在逐步落地。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 13 版）