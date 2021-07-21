甘肃推动中医药特色发展

本报兰州7月20日电 （记者付文）近日，甘肃省政府常务会议原则通过《关于加快中医药特色发展的若干措施》，提出实施中医优势专科建设、中医药名方开发、中医药特色人才培养等工程，推动中医药特色发展。

该措施明确，建设30个中医药优势专科，提升中医药核心竞争力。实施中医药名方开发工程，对配置来源于国家公布经典名方目录中的中药复方制剂实施优化审批，符合规定的免报药效学研究及临床试验资料。实施中医药特色人才培养工程，建立以中医药课程为主线、先中后西的中医药类专业课程体系，逐步增加中医专业学位硕士研究生招生计划；推进省级名中医学术经验传承，5年内建设50个左右甘肃名中医传承工作室。

甘肃省同时要求，要进一步健全完善中医药生产体系、加工体系、研发体系、市场体系、政策支撑体系，做深做细补链延链强链文章，推动中医药产业高质量发展，推进由中医药资源大省向中医药强省转变。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 13 版）