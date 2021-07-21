服务送进家 养老不离家（办好民生实事⑨）

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今年，“社区养老工程”继续被乌鲁木齐列为民生建设十大实事之一。政府购买养老服务、社区免费提供场地、第三方机构整体运营……通过鼓励动员具有服务经验、信誉良好的养老机构或社会力量参与运营管理，社区服务水平不断提升，助老人养老不离家。

去养老机构，老人自己不一定乐意；独自留在家里，子女不放心；请人照顾，费用可能要超出一些家庭的承受能力——养老，是每个人都要面临的问题。

家住新疆乌鲁木齐市水磨沟区旭东社区的常汉英老人今年75岁，这些问题她却一点都不愁：白天有社区老年日间照料站照顾，能参加集体活动；晚上子女下班后，还能享受天伦之乐，老年生活多姿多彩。

今年，“社区养老工程”继续被乌鲁木齐市列为民生建设十大实事之一，鼓励动员具有养老服务经验、信誉良好的养老机构或社会力量参与运营管理。以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，被居民们称为“没有围墙的养老院”。

上门提供生活服务

价格实惠居民满意

中午1点不到，70岁的陈秀梅坐在乌鲁木齐高新区（新市区）银川路片区居家养老服务中心的餐厅等待开餐。进入室内，老人也没摘下墨镜——因为老人不久前刚做了眼部手术，不能见光和接触油烟。

陈秀梅原本身体状况不错，即便子女不在身边，自己做饭、打扫卫生都不是问题，但最近却被术后不能接触油烟的医嘱难住了。“之前就听社区干部说过这里有助餐服务。过来一看还真是不错，价格比外面的小馆子便宜不少，卫生条件也更让人放心。”陈秀梅说。

餐厅是半开放式的，所有就餐人员都可以看到厨房的操作流程。1点钟准时开餐后，陈秀梅点了一份两荤两素的套餐，仅支付了12元。除了专门为老人提供的套餐外，这里还可以购买馒头花卷包子等主食，同时提供点菜服务，价格也普遍低于市场价。老人们在餐厅就餐的同时，工作人员已经打包好了十几份套餐，准备送往行动不便的老人家里。

“服务人员把我们这些老年人都拉到一个微信群里，每天提前和我们分享菜单、菜品照片，经常根据我们的建议调整。现在的菜都挺符合我们的口味。”吃完午餐，陈秀梅连连称赞。

最近，95岁的杜秀兰老人享受了一次上门助浴服务——这也是银川路片区居家养老服务中心提供的项目之一。杜秀兰老人这几年已经处于失智状态，每次洗澡都是家里人的大难题。助浴人员王朝利有5年养老院工作经验。她带着两个服务人员用了将近一个小时给老人洗完澡，打扫好浴室卫生，收费仅20元。

老人的儿子严国章付费后在服务单上的满意度一栏勾选了“非常满意”。“前几年都是我们给母亲洗澡，”严国章说，“但是我们的年龄也不小了，有些力不从心。助浴服务解决了大问题，价格也不高。我每个月都要预约三四次。”

根据乌鲁木齐市政府购买居家养老服务目录及指导价，居民可以享受的上门服务包含生活照料、精神慰藉、安全守护等8个方面，价格也基本在普通收入家庭可承受范围内。

专业机构运营管理

社区做好考核监管

政府资源有限，一个社区养老服务设施需要的人手不在少数，社区是否有足够的人员来支撑？

乌鲁木齐支持社会资本参与社区养老服务。银川路片区居家养老服务中心的服务人员均来自第三方机构。该中心负责人聂俊峰介绍，中心的场地由所在地西八家户路东社区免费提供，由第三方机构整体运营管理，社区对第三方机构进行日常监管和考核。

“中心每月都要把上门服务的满意度调查单交到社区以备检查考核。我们几乎每天都会过来看看服务情况。”西八家户路东社区党委书记仙惠英告诉记者，和第三方机构的合同都是一年期，到期后会根据这一年的考核情况确定是否续签，避免第三方机构出现服务不到位的情况。

“2019年、2020年新建（改造）的75个社区养老服务设施中，59个实现了第三方专业机构运营管理，社会化运营率达78%。”乌鲁木齐市民政局社会事务与社会福利科科长王艳荣说，今年9月底前还将有94个社区养老服务设施建成或改造完毕。年底前，全市169个社区养老服务设施社会化运营要达到全覆盖。

据了解，乌鲁木齐市民政、发改、公安、财政、建设等12个部门联合制定《乌鲁木齐市关于做好养老机构设立许可取消后登记备案监管工作的通知》，取消了养老机构设立许可，实施登记备案制度，加大培育第三方专业养老服务机构的力度。

一些场地不足的社区，还发动了社会力量和志愿者来补充。旭东社区的食堂仅可以给工作人员提供就餐，无法为老年人开辟专门的餐厅。助餐服务由社区引进的餐饮机构进行配餐，价格也极为亲民：每份在13元以内。为了保证饮食安全，每天的配餐都在社区食堂进行留样。

在引入第三方机构的同时，旭东社区还发动志愿者补充养老力量。今年60多岁的柴素英，加入了社区的志愿者团队，为高龄老人提供服务。“我们根据老人的不同需求成立了10个志愿者团队，提供理发、助医等服务。大部分成员是社区的低龄老人，在身体状况好的时候发挥余热，等他们年龄大了，再由补充进来的低龄老人为他们服务。我们把这叫做‘储蓄养老服务’。”旭东社区党总支书记潘文君说。

养老资源整合上线

智能设施方便老人

常汉英打开电视机，操作遥控器订好了第二天的午餐，准备出门遛弯，“原来试过在手机上点餐，但孩子教了好几回我也没学会。如今，学会了用遥控器在电视上点餐，操作起来方便多了，还能预约家政之类的上门服务。”

常汉英使用的是乌鲁木齐市民政局与中国电信乌鲁木齐分公司合作搭建的乌鲁木齐市智慧养老服务信息平台。平台整合了全市中小服务企业、志愿者队伍、社会组织等各类助老服务资源，形成“15分钟服务圈”。

目前智慧养老服务平台已录入老年人信息数据16万条，累计为老年人提供关怀信息服务和上门服务5000余人次。据了解，乌鲁木齐市民政局正在指导电信公司进一步优化智慧养老平台界面交互、内容朗读、操作提示等功能，研发适宜老年人使用的智能产品。

该平台已将智慧养老服务植入旭东社区居家养老服务中心及老年人家中。老年人可通过电视遥控器进行线上点餐、远程挂号问诊、缴纳水电气暖费等，让助老服务更加便捷。

常汉英手腕上常年戴着一个智能手环，发生紧急情况时只要按下拨号键就可以联络到社区养老服务中心寻求帮助。平时，手环将她的心率、血压等信息传输到后台，中心工作人员可以随时监测数据，一旦发现异常就能及时联系并根据定位找到本人。

“戴上手环之后，心里踏实多了。”常汉英说，只要身体情况允许，她完全可以独自出门，不用担心在外面发生意外。

“今年，乌鲁木齐会继续落实居家和社区养老服务试点工作，推进服务设施的建设，逐步形成居家、社区、机构相结合的养老服务格局。”王艳荣说。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 13 版）