飞鹤：夯实产业基础加码科研攻关 为中国奶业发展贡献力量

7月17日至7月19日，2021中国奶业20强（D20）峰会、第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会在安徽合肥召开。

本届D20峰会以“立足大循环 促进双循环，构建奶业高质量发展新格局”为主题，邀请奶业20强企业全面总结“十三五”奶业成就，系统谋划“十四五”战略发展。中国飞鹤副总裁卢光出席会议，并表示飞鹤将在“十四五”期间继续夯实产业基础，加码科研攻关，为中国奶业的发展贡献力量。

奶业作为产业链条长、跨度广的传统制造业，更需要拥抱数字化进行全面的升级革新。为展示龙头奶企发挥数字化优势，加快核心技术攻关的各类务实做法，本届D20峰会聚焦“创新与赋能——拥抱数字智能新时代”举办圆桌论坛，中国飞鹤等奶企携多项数字化成果亮相。

据飞鹤方面介绍，飞鹤近年来在全局数字化升级方面取得了长足发展，在生产端、供应链、消费端形成了良性反馈闭环。在生产端，已经通过智能制造，实现系统自动投料，对奶粉生产过程全程管控，提高生产效率和产品品质。在供应链上，优化仓储物流网络，提升门店奶粉的新鲜度，打造新鲜敏捷的供应链体系。在消费端，通过导购系统的数字化升级，针对消费者定制化信息匹配服务，为用户带来更好的消费体验。

中国飞鹤副总裁卢光在论坛中表示：“飞鹤将数字化运用于生产、研发、流通和服务等各个环节，实现了从挤奶到加工的自动化、一体化、智能化发展，提升了生产效率和安全水平。”

本次大会还围绕全产业链，举办国内外奶业展览展示活动，各大奶企纷纷展示全产业链各环节的优秀产品。

会上，中国飞鹤与北大医学就“中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心建设项目”的签约助力仪式。这是继升级新鲜乳粉标准体系、发布“产业链+创新链”双链融合战略后，飞鹤在科研创新上的又一重要布局。签约助力仪式上，双方表示将在大健康领域加强合作，以问题为导向、以需求为导向、以产业进步为导向，进一步深化对全生命周期、全人群覆盖的营养研究。