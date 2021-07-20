连月下跌为哪般？——猪肉价格“五问”

近期猪肉价格持续下行，据国家统计局测算，6月份，猪肉价格同比下降36.5%，降幅比上月扩大12.7个百分点；环比继续下降13.6%。

经历一轮价格高涨后，近期猪肉价格下跌为哪般？未来还会“跌跌不休”吗？猪价持续下行，如何保障养殖户生产，确保市场供应？

“新华视点”记者日前分赴多地，聚焦猪肉价格形势及保供稳价工作，深度采访有关部门、生猪养殖大户和业内权威专家，回应百姓关切。

一问：为何连月下跌？

今年猪肉价格持续“探底”。国家统计局数据显示，自年初以来，猪肉价格连月下行，尤其是4月份以来，猪肉价格月降幅超20%，6月份降幅高达36.5%，创今年以来猪肉价格最大跌幅。

业内人士分析，本轮猪肉价格大幅下跌主要受供求影响，市场猪肉供应充足，遇上消费季节性回落，导致价格持续下行。

——国内生猪产能基本恢复正常，存栏量持续增加。

据国家统计局数据，6月末全国能繁母猪存栏4564万头，相当于正常年份年末的102.1%；生猪存栏4.39亿头，恢复到正常年份的99.4%。上半年猪肉产量2715万吨，同比增长35.9%。

——市场预期干扰导致肥猪压栏，增加市场猪肉供应。

农业农村部畜牧兽医局有关负责人介绍，年初部分市场机构夸大当时寒潮对生猪疫情的影响，行业对后期猪价上涨预期明显；这几个月养殖户普遍压栏惜售，肥猪体重大幅增加，6月份肥猪出栏均重135.8公斤，比2018年增加11.6%。

——进口冻肉投放增加，加剧价格下跌。

据海关统计，1至5月份全国进口猪肉196万吨，同比增长13.7%。受国内猪肉价格下行影响，进口商将进口成本为2.1万元/吨的猪肉，以1.6万至1.7万元/吨的价格加快抛售，增加市场猪肉供应。

——多重因素叠加，造成猪肉消费偏弱。

专家分析，受禽肉替代、季节性等因素影响，猪肉消费减少。6月份，农业农村部定点监测的全国集贸市场交易量只有2017年同期的75%。

二问：对养殖户影响几何？

“最近280斤生猪收购价为7.5元/斤，而我们的盈亏平衡点在10元/斤。”山东省德州市夏津县瑞强种猪场场长王世瑞说，一般来说生猪喂到220斤至230斤就能出栏了，但因猪价持续下跌，按这个体重卖得赔钱，不少养殖户就喂到280斤左右再卖。

农业农村部统计数据显示，与2018年前相比，现在育肥猪每公斤成本为16元至17元，增加约4.5元。生猪养殖已跌破盈亏平衡点，其中部分生猪育肥户前期购买仔猪价格较高，按目前肥猪出栏价格亏损更大。据农业农村部定点监测，6月份生猪养殖场户亏损面为62%，比5月份扩大52个百分点。

记者了解到，生猪价格大幅下降，叠加非洲猪瘟疫情仍存在不确定性，部分养殖场户养殖积极性受到影响，少数养殖场户出现宰杀母猪情况，个别散养户甚至计划退出生猪养殖行业。

当前，生猪养殖户正处在爬坡过坎的“阵痛期”。王世瑞说，现在一边精简规模，淘汰落后产能，一边优化猪场硬件设施，提高养殖效率。

记者在调研中发现，近期个别地方出现以环保为由关停生猪养殖场的苗头，还有部分金融机构开始限贷、抽贷，养殖户生存压力较大。生猪养殖户普遍反映，希望政府保持支持政策稳定，并出台具体帮扶政策，引导养殖户科学高效养殖，帮助养殖户渡过难关。

三问：如何保供稳价？

为有效缓解生猪和猪肉市场价格周期性波动，各部门积极应对，做好准备。

国家发展改革委、财政部等多部门联合印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》，围绕加强监测预警、储备调节、政策协同，从机制完善的角度提出了一系列安排，意在有效调控市场异常影响，促进生猪产业持续健康发展。

国家发展改革委6月16日发布猪粮比价过度下跌三级预警，6月28日进一步发布猪粮比价过度下跌一级预警信息，并立即会同商务部等有关部门启动国家储备收储工作。7月7日和7月14日已完成两批中央储备收储，7月21日还将组织第三批中央储备收储。

“价格过高时，投放储备以保障居民消费需要，推动价格向合理区间回落，避免生猪产能过度扩张；价格过低时，启动收储以托住市场，为养殖场户吃下‘定心丸’，避免生猪产能过度淘汰。”国家发展改革委有关负责人说。

据国家发展改革委价格司司长万劲松介绍，目前看，生猪价格过度下跌势头得到初步遏制，6月底以来价格出现明显反弹，目前价格较前期低点回升15%以上，猪粮比价短暂跌破5:1以后迅速反弹，上周已回升至5.85:1，养殖户信心有所恢复，集中出栏现象有所缓解。

四问：猪肉制品价格降了吗？

“原价32.5元的午餐肉，现价26.8元，买两盒送一盒！”在北京一家大型连锁超市内，导购员打折促销的叫卖声吸引了不少顾客选购。

记者走访数家商超发现，多个品牌的培根、香肠、水饺等包装肉制品均在打折促销。不过也有消费者反映，跟动辄超20%的猪肉价格降幅比起来，猪肉制品价格降幅不明显、感受不深。

韦先生一直在某电商平台选购食品，他说：“从年初到现在，常买的火腿肠只降了几毛钱，其他猪肉制品价格变化也不大。”

业内人士分析，出于分摊前期成本、维护品牌形象等方面的综合考虑，包装肉制品价格相对稳定。某熟食公司有关负责人说，保持终端价格基本稳定，对于维护企业品牌形象有重要作用。然而，尽管标价不会调整，但会采取促销措施向消费者让利。

专家分析，猪肉制品价格受厂家定价、人工成本、运输成本等多重因素影响，原料价格下跌并不一定导致制成品价格同步下降。

据了解，近半年来，虽然商品标签价格没有太大调整，但如果厂商有活动，超市也会配合进行促销。开源证券分析师黄子航说，在定价策略方面，有的食品企业基于成本定价，有的则基于需求定价。“当然，猪肉价格如果保持稳定，对下游行业来说也是有利的。”他说。

五问：会“跌跌不休”吗？

万劲松预计，未来一段时间生猪价格可能继续呈阶段性反弹态势。“随着中央和地方收储‘托市’效果逐步显现，加之今年1至2月新生仔猪量减少，经过半年左右的育肥期，会对7至8月生猪出栏产生影响。”

“饲料价格高企和猪肉价格低迷，导致生猪养殖利润大幅下滑，养殖场户亏损面有所扩大。受此影响，预计下半年生猪存栏量有所回落；随着四季度需求回升，猪肉价格或将温和上涨。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤分析。

河南省南阳市昂达牧业股份有限公司董事长谢江昂分析，从中期看，前期养猪的高额利润吸引资本进入，未来一段时间内，新增产能会进一步释放，猪肉价格虽会从低点有所回升，但不会出现大幅反弹。

稳定的猪肉价格既关系生猪生产，又关系百姓生活。宏观调控的目标主要是防止价格大起大落，确保重要民生商品保供稳价。

农业农村部畜牧兽医局有关负责人介绍，下一步，农业农村部一方面将加强生产和市场监测，及时发布预警信息，引导养殖场户合理调整生产结构；另一方面将促进生猪产业转型升级，通过提升现代化水平提高应对风险能力。

万劲松说，下一步，国家发展改革委将持续跟踪能繁母猪、生猪存栏变化与猪肉价格走势，及时发布预警信息，达到预案规定及时开展收储，积极引导养殖户合理安排生产，必要时将会同有关部门进一步加大调控调节力度，防止生猪和猪肉价格大起大落。（记者魏玉坤、邹多为、安蓓、于文静、叶婧、孙清清）