外交部：希望世卫组织同国际社会一道 抵制溯源问题政治化逆流

新华社北京7月19日电（记者成欣、伍岳）外交部发言人赵立坚19日表示，中方对当前个别国家将新冠病毒溯源问题政治化的做法感到担忧，希望世界卫生组织同国际社会一道共同维护溯源研究的科学性和严肃性。

赵立坚在当日例行记者会上说，世卫组织秘书处提出的第二阶段溯源工作计划同中方及很多国家在溯源问题上的立场不符。在7月16日世卫组织成员国通报会上，中国和不少国家已经就此阐述了主张和看法。在此，我愿再强调几点意见。

首先，第73届世卫大会决议明确要求，世卫组织总干事继续与成员国密切合作，查找病毒的动物源头和向人类的传播途径。下阶段溯源工作应当符合这一规定，由成员国主导。希望世卫组织同成员国充分沟通协商，广泛听取并采纳各方意见建议，同时保证工作计划的起草过程公开、透明。

其次，今年1月，世卫组织国际专家和中国专家组成的联合溯源专家组，在中国开展了为期28天的联合研究。3月30日，世卫组织正式发布联合研究报告，得出了明确结论，并提出了下阶段全球溯源工作的科学建议，包括实验室泄漏极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、进一步了解冷链及冷冻食品在病毒传播过程中的作用等。这份报告的结论和建议应当得到尊重和维护，并且充分反映在下阶段溯源工作中。日前，54个国家致函世卫组织总干事，也都强调了这一点。

最后，溯源是严肃的科学问题，应由全球科学家合作开展。“我们对当前个别国家将溯源问题政治化的做法感到担忧，希望世卫组织秉持科学、专业、客观精神，同国际社会一道，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化的逆流，共同维护全球抗疫合作良好氛围。”