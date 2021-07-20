华北南部等地有强降水 台风“查帕卡”将登陆广东沿海

据中央气象台网站消息，今年第7号台风“查帕卡”20日早晨5点钟的中心位于广东阳江东南方约90公里的近海海面上，中心附近最大风力有13级(38米/秒)，中心最低气压为965百帕。预计，“查帕卡”的中心将回旋或缓慢移动，并于20日下午到傍晚在广东台山到电白一带沿海登陆(强热带风暴级或台风级，11～13级，30～38米/秒)，登陆后转为偏西方向移动，强度逐渐减弱。

华北黄淮江南西南地区等地部分地区出现大到暴雨

昨日08时至今日06时，华北中南部、黄淮西部、江淮中西部、江汉、江南中西部及内蒙古东北部、黑龙江西部、陕西中部、四川东部、重庆、贵州西部、云南南部等地的部分地区出现大到暴雨，黑龙江齐齐哈尔，河北廊坊和邯郸，山西晋城，河南安阳、新乡和焦作，湖北黄冈和宜昌，云南普洱和红河等局地大暴雨(100～170毫米)，上述地区最大小时降雨量50～96毫米；四川盆地、云南北部和东部及甘肃中部、青海东部等局地出现8～10级雷暴大风。

华北南部黄淮西部云南等地有强降水

预计，7月20日08时至21日08时，河北南部、山西南部、河南中北部、云南南部以及广东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，山西南部、河南西北部、广东西南部沿海等地局部地区有大暴雨(100～200毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月20日06时继续发布暴雨黄色预警。

台风“查帕卡”发展并影响华南沿海

今年第7号台风“查帕卡”今天(20日)早晨5点钟的中心位于广东阳江东南方约90公里的近海海面上，就是北纬21.2度、东经112.5度，中心附近最大风力有13级(38米/秒)，中心最低气压为965百帕。预计，“查帕卡”的中心将回旋或缓慢移动，并于今天下午到傍晚在广东台山到电白一带沿海登陆(强热带风暴级或台风级，11～13级，30～38米/秒)，登陆后转为偏西方向移动，强度逐渐减弱。

受其影响，20日08时至21日08时，南海北部海域、广东中西部沿海、海南岛东部沿海将有6～8级大风，其中广东江门和阳江沿海风力9～11级。广东南部沿海将有大到暴雨，局地有大暴雨(100～200毫米)。中央气象台7月20日06时发布台风橙色预警。

未来三天具体预报

7月20日08时至21日08时，河北南部、山西南部、河南中北部、陕西南部、湖北西部、四川盆地东部、湖南北部、云南南部以及广东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，山西南部、河南西北部、广东西南部沿海等地局部地区有大暴雨(100～200毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。内蒙古西北部、青海北部等地部分地区有5～7级风。广东南部沿海将有6～8级大风。

7月21日08时至22日08时，华北中部和南部、黄淮西部、华南南部等地部分地区有中到大雨，以及广东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，山西南部、河北南部、河南中北部、广西东南部、广东西南部等地部分地区有大暴雨(100～240毫米)。内蒙古西部部分地区有4～5级风，华南南部沿海、浙江东部沿海、台湾海峡等地将有6～8级大风。

7月22日08时至23日08时，华北北部、西北地区东南部、西南地区东部、西南地区南部、华南南部、海南岛、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，浙江东部、云南西南部、广西东南部、广东西南部、台湾岛北部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～220毫米)。华南南部沿海、浙江东部沿海、台湾海峡等地将有6～8级大风。