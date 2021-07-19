王昆华：以信息化智慧帮扶推进医联体建设

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈（点击观看视频）节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院高质量发展、党务业务融合等话题展开探讨。5月19日，昆明医科大学第一附属医院院长王昆华在访谈中表示，医联体建设要充分发挥信息化和智慧医疗作用，通过“智慧帮扶”提升各级医疗机构间的联动，以点带面提升基层医疗健康服务水平。

王昆华指出，针对“大医院门庭若市，小医院门可罗雀”“排队三小时，看病三分钟”等问题，推进落实分级诊疗是最好的解决措施。“如何使大医院舍得放，基层医疗机构接得住，老百姓愿意到基层去看病？则需要把医联体建设作为建立分级诊疗制度的重要抓手，进一步优化服务体系，放大优势医疗资源效应。”

王昆华表示，医联体建设常见类型主要分为紧密型和松散型。其中紧密型医联体就是医院派院长、科主任到基层医院，实行同质化管理，包含资源整合、费用统筹、信息技术一体化等环节，对于县域医联体建设是比较可行的。而云南省有129个县（市、区），医疗资源相对匮乏，能够帮扶基层的大医院也只有寥寥数家，因而更适合通过松散型的智慧医疗来帮扶。

“通过信息化智慧帮扶，不管有多远，我们都能够有效触及基层。”王昆华表示，昆明医科大学第一附属医院近年来已建立起包括云诊室、云医生、云超声、云检验、云心电、云影像、云病理、云随访、云转诊及云教学在内的“医疗联盟云”，还和云南、四川、贵州省周边方圆500公里之内的239家基层医院结为联盟，从硬件和软件等多维度进行帮扶。

王昆华介绍，为创新医联体建设方式方法，医院主要从“两方面”（软件、硬件）及“三层次”（医院、学科、专家）开展帮扶项目。包括“请上来”——联盟医院把医生送到昆医大一附院，作为骨干进行培养。举办各种培训班，让骨干医生帮助基层医院提升管理水平；“走下去”——医院领导定期走访联盟医院，根据区位优势、学科发展情况、人才队伍情况来帮助这些医院制定发展规划。另外，建立多个专家工作站，定期下基层开展义诊、查房、带教、手术等示范指导。近年来已为基层培养了近4万人，基层整体医疗服务水平得到有效提升。

“在以治疗为中心向以健康为中心转变过程中，医联体也应向‘健联体’方向转变，提供一站式、全周期的医疗健康服务。”王昆华说。