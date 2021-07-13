雨具随身！未来三天北京雷雨频“上线” 气温高体感闷热

在经历了今年来最强降雨之后，未来三天（7月13日至15日），北京仍将雷雨频繁，其中今天白天，北京大部地区有阵雨或雷阵雨，提醒市民出行需携带雨具，注意交通安全；另外，预计今天最高气温32℃，加上湿度较大，闷热的体感将会十分明显。

自7月11日夜间开始，北京遭遇今年以来最强降雨侵袭。据北京市气象台统计，11日18时至12日17时，城区平均降水量已有108毫米，达到大暴雨量级。昨天傍晚至夜间，北京多区升级发布暴雨红色预警信号，根据最新统计数据显示，11日18时至13日06时，北京全市平均降水量达114.2毫米，城区平均118.2毫米；城区最大出现在朝阳孙河站，达174.3毫米；全市最大出现在平谷西樊各庄，达287.4毫米。

预计今明两天，北京仍会有雷阵雨现身。北京市气象台今早06时发布最新预报，今天白天，北京阴天间多云，大部地区有阵雨或雷阵雨，南风2、3级，最高气温32℃；夜间阴，东北部有雷阵雨转多云，南风2、3级，最低气温24℃。

气象部门提醒，预计未来三天，北京仍多雷阵雨天气，局地短时雨强较大，市民外出需随身携带雨具，注意防雷避雨和出行安全；同时，北京气温较高，湿度较大，体感闷热，提醒市民注意防暑，勤补充水分。