工信部：我国新冠疫苗年产能达五十亿剂

“上半年工业经济持续稳定恢复，主要指标增势平稳。工业生产较快增长，上半年全国规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%；制造业增加值同比增长17.1%，两年平均增长7.5%。”7月16日，国新办召开2021年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会，工信部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙表示“工业经济恢复，发展韧性充分彰显”。

会上披露了上半年工业信息业发展的一系列最新数据：截至7月份，我国疫苗生产年产能达到了50亿剂，累计供应国内疫苗超过14亿剂，供应国外疫苗5.7亿剂；累计开通5G基站96.1万个，截至6月底，覆盖全国所有地级以上城市，5G终端连接数达到3.65亿个；建成“5G+工业互联网”的项目接近1600个，覆盖20余个国民经济重点行业和领域。

疫苗年产能达50亿剂 优先满足国内需求

“今年以来，我国在疫苗产能产量建设的进度和生产供应能力方面明显加快。”田玉龙表示，工信部牵头会同有关部门加大了疫苗生产供应的组织协调力度，指导7家企业加快疫苗产能产量的建设和产业化进程。

他强调，疫苗生产对质量、安全性的要求高，技术难度高。一支疫苗从生产到接种，要历经3个月的时间。工信部会同有关部门，共同理顺协调生产供应的全链条，有力地保障了疫苗的生产供应。

具体来看，一是加快各条技术路线生产能力建设，在确保质量安全基础上，全力扩大产能产量，保供给；二是指导疫苗企业加强质量安全防控，特别是在原辅料供应、检验、质量等方面提出更高要求；三是加强供需对接，一方面针对国内重点城市、地区，结合疫情防控的需要保供应，另一方面与世卫组织和各个国家加强对接，给予支援。

工信部将统筹国内外需求，支持疫苗企业多途径地开展国际产能合作，努力扩大疫苗的可及性和可负担性。“当然，我们要优先保障国内疫情防控和疫苗接种的需求。”田玉龙说。

开通5G基站96.1万个 地级以上城市全覆盖

据田玉龙介绍，我国5G网络建设保持领先，5G产业优势不断扩大、应用赋能融入千行百业态势已经显著。我国企业声明的5G标准必要专利占比持续全球领先，华为、中兴5G设备市场份额超过五成。今年1—6月国内5G手机出货量达到1.28亿部，占比提升至73.4%。5G商用两年以来，已经融入工业、能源、医疗等各个行业领域，发挥了重要作用。

为继续推动“5G+工业互联网”的发展，工信部将继续夯实网络基础，坚持适度超前原则，推动5G网络的建设，加快工厂、园区等重点区域和行业的5G网络覆盖，开展5G专网试点，增强行业网络供给能力。

工信部也将加快垂直行业“5G+工业互联网”融合应用标准制定、丰富融合应用、优化5G生态等工作。具体来说，将持续推进定制化发展，特别是在5G芯片、模组、终端等方面提供优质技术产品；开展工业互联网试点示范应用和融合应用先导区建设，发布第二批应用场景示范和行业实践；推动各地方在5G建设场地、用电、人才等方面支持和扶持。

加快制定工信领域数据安全管理政策

日前，工信部表示将会建立健全数据安全保护的管理机制和技术防护体系，严格数据资源的采集、存储、流动和使用等各个环节。

会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国进一步表示，工信部将围绕行业数据安全监管、提升数据安全监管能力建设、促进数据安全产业发展等三方面开展工作。

下一步，工信部会加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接《数据安全法》在行业的实施落地。组织开展行业数据分级分类管理、重要数据目录制定等相关工作，构建行业数据安全领域的标准体系，研究制定车联网、工业互联网等领域数据安全的重要标准。（崔爽）