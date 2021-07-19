消费市场复苏势头持续增强

国家统计局近日发布的数据显示，上半年社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%，两年平均增长4.4%，比一季度加快0.2个百分点；其中二季度同比增长13.9%，两年平均增长4.6%。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华分析，上半年内需对经济增长的贡献率达到80.9%，我国经济内生动力逐步增强。

有关专家在接受经济日报记者采访时表示，上半年我国消费延续平稳复苏态势，下半年尽管存在一些制约因素，但消费恢复仍将提速。

消费信心逐步恢复

国家统计局贸经司司长董礼华日前表示，上半年，消费市场复苏势头不断增强。商品零售增势良好，接触型消费加快回升，新兴业态增长势头不减。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣认为，上半年社会消费品零售总额增速稳中有升，消费信心逐步恢复，消费市场活力显现。消费市场呈现三方面特点：一是升级类商品消费较快增长，上半年限额以上单位体育娱乐用品类、通信器材类、化妆品类的商品零售额两年平均增速均超过了10%；二是城镇消费市场复苏快于农村，城镇消费品零售额两年平均增长比农村高0.4个百分点；三是新型消费增速高于传统消费，实物商品网上零售额两年平均增长16.5%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%。

数据显示，消费拉动作用增强。上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到61.7%，高于资本形成总额42.5个百分点。

同时也要看到，餐饮等接触型消费恢复进程仍受到散发疫情影响，汽车销售增速回落较大，消费市场复苏基础仍需加强。

新消费带动作用明显

展望下半年，国家信息中心经济预测部副研究员邹蕴涵告诉本报记者，在促消费政策发挥作用、新型消费激发新需求等有利因素的支撑下，消费将持续恢复，恢复速度有所加快，宏观经济供需不同步问题继续缓解。

关利欣认为，下半年，经济恢复发展基础不断巩固，内需潜力不断释放，消费仍将是拉动经济增长的首要动力。

多重有利因素合力支撑消费恢复。一方面，扩消费政策落地见效。《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出促进消费扩容提质、助力形成强大国内市场的6大方面19项政策举措逐步落地，有利于进一步激发国内市场潜力。同时，促汽车消费政策持续发挥作用，通过增加号牌、鼓励购买国六车型、推动以旧换新等措施夯实汽车消费回暖基础。此外，通过改造升级城市消费中心、打造夜间经济等措施有利于更好满足居民生活需要，释放消费潜力。

另一方面，新型消费激发了新需求。当前，新型消费规模加速扩容，网购带动快递业务量快速增长，日均2亿多件已成常态；新型消费相关技术加速应用，5G、人工智能、大数据、云计算等前沿技术普遍应用；新型消费业态模式加速涌现，从吃、穿、用等实物消费领域加快向医疗、教育、文娱、旅游、体育、健身等更多服务领域扩张渗透。同时，新型消费主体加速培育，疫情推动消费者对新型消费的接受认可度持续提高。

“总体来看，新型消费正在加快实现‘线上线下双向融合’，迎来全场景的深度拓展期，对总消费的带动作用更加显著。”邹蕴涵表示。

着力消除制约因素

“当前，疫情影响仍在持续，三大问题制约复苏进度。”邹蕴涵认为，就业修复速度滞后于经济复苏、收入增速慢于经济增速、价格向下游传导速度超预期等问题持续影响消费复苏，需引起高度重视。

针对上述问题，专家建议应从保就业、促增收等方面入手，助力消费加速修复。

首先，稳定市场主体保就业。要推进中小企业纾困减负支持政策再升级，继续执行制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，推动降低企业生产经营成本。必须严控非税收入不合理增长，严厉整治乱收费、乱罚款、乱摊派等行为。同时以多种方式促就业，促进灵活就业和服务外包行业健康发展，加强职业技能培训。

其次，加强税收抵扣减负担。在现有政策基础上，阶段性提高子女教育抵扣额、继续教育抵扣额、住房贷款利息抵扣额、住房租金抵扣额、赡养老人抵扣额等，增强个税抵扣额度，增强对中等收入群体的扶持力度，进一步增加居民可支配收入。

再次，激发县域消费潜力促升级。商务部副部长王炳南此前强调，把县域作为农村商业的切入点，适应当前农村流通、农村消费的实际情况，强化县城的中心地位，发挥镇的重要节点功能。加强县城对周边村镇的辐射带动能力，让村镇居民较为便利地在县城消费。（记者 冯其予）