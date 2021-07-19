对“网瘾老人”不能怀有傲慢与偏见

随着智能终端适老化改造的深入进行，互联网的门槛在老人面前变低了。更多的老人享受到互联网便利的同时，新问题随之产生。过去人们最担心孩子沉迷网络，如今不少人开始为自己的网瘾父母担忧犯愁。据央视报道，我国60岁及以上群体的网络普及率为38.6%，其中，超过10万老人日均在线超过10个小时。

老龄化遇上数字化，以前让人感慨最深的是数字鸿沟，指向老年人在数字时代的手足无措。确实，由于不会用、不敢用、用不起智能设备，很多老人就连“衣食住行购游娱”都遇到了挑战，有的干脆被“智能列车”甩到了外面。可是现在，竟然出现了“网瘾老人”，而且数量还不少。

数字鸿沟与网瘾老人尖锐地并立出现。适老化改造因数字鸿沟而来，从时间上讲，“网瘾老人”出现与适老化改造有着平行线的一面，但不能把两者简单挂起钩来，不能借“网瘾老人”否定适老化改造，更不能因“网瘾老人”而停止适老化改造。互联网适老化改造不仅不能停，还应该加大力度。

网瘾老人的问题应该引起高度重视。目前来看，对此认识，难言公允与客观，还存在一定的傲慢与偏见。比如说，有的年轻人自己也陷入网络中，不愿意“半斤笑八两”，于是听之任之；有的年轻人出于一种朴素的感情，认为“老人只剩三个‘亿’——失忆+回忆+不容易，手机是惟一安慰”，于是安心若素；有的人看到上瘾的可怕性，又没有多少耐心，于是急而待之；有的人心态不好，甚至认为“这就是当初骂孩子‘早晚被上网害死’的那些人”，于是嗤之以鼻。

就目前来看，网瘾是一个普遍性的问题，还有扩散性的趋势，而且很难用有没有、有多少克服力来评价和形容，乃至寄望克制力来解决问题。实际上，网瘾面前没有年龄性别之分，并没有哪个群体有天然的免疫力。做一下深入统计，就会发现沉迷网络的现象有多么严重。看看校园里的一些大学生，看看职场里的部分年轻人，即便很多“上有老下有小”的中年人，也有不少人把时间耗在了手机上。智能设备“香水有毒”突出的一点就在于，它大大激发和释放了现代人的“无聊性需求”。

当前，对于智能设备的负面影响，尤其成瘾机制和防范措施，虽然已经有了研究但还远远不够。在防范机制上，并没有什么一吃就灵的“神药”，很多问题出现在网上，其实根子在网下。比如说，让老年人从网瘾里走出来，首先需要回答“去哪里”。城市化的发展，已经造成了“熟悉的城市陌生的角落”现象，老年人缺少可以安放灵魂、老有所乐的物理空间和无形空间。一些老年人痴迷于跳广场舞，与沉迷网络有一定的共通之处。现在只有把线下问题解决了，线上问题才会进入可治理状态。

对网瘾老人少些傲慢与偏见，不要借机夹杂一些“私货”，甚至停止互联网适老化改造。当前，有必要系统化地思考和解决问题，而不是简单地就事论事。还要看到，适老化改造不只是网络的事情，而是整个社会的事情，尤其我们的城市亟须补上这个短板，为丰富的老有所乐创造更多的可能。