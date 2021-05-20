生活服务业大数据：保姆招聘需求旺盛 成都位列全国招聘活跃城市前三

近日，58同城发布2021年4月生活服务业就业报告。数据显示，今年4月，太原、深圳招聘需求同比上升显著，北京求职需求旺盛；重点职位中保姆、足疗师、美容师等职位招聘需求较高，美容师、按摩师、足疗师求职需求相对较高；生活服务业平均月薪6567元，其中按摩师月薪达11117元。

北京招聘需求同比增长近60% 成都位列招聘活跃城市前三

数据显示，2021年4月，生活服务业招聘活跃城市TOP5分别为深圳、成都、上海、广州、太原。深圳、上海、广州是多家生活服务型企业总部所在地，因此拥有较高的招聘需求。而成都作为“慢生活”文化发源地，生活服务行业小微企业汇聚，企业招聘需求总量也在重点城市中名列前茅。

与2020年相比，太原、深圳招聘需求同比大幅度增长，北京招聘需求同比增长58.58%。从环比增幅看，深圳、东莞招聘需求环比增长显著，其中东莞招聘需求环比增幅88.09%。

从求职来看，2021年4月，生活服务业求职需求排名前五的城市依次为北京、重庆、成都、杭州、深圳。可见，生活服务业在全国各城市的招聘求职需求并不均衡，城市历史悠久、生活气息浓厚的北京、重庆、成都等城市投递需求总量更高。

保姆招聘需求旺盛 按摩师支付月薪较高

从职位和薪资方面，今年4月，生活服务业招聘需求TOP 5职位分别是保姆、足疗师、美容师、按摩师、发型师。今年4月，保姆招聘需求同比上升最快；足疗师、按摩师招聘需求同比增幅均超过17%。随着人们生活品质的提高，放松身心的保健服务深受青睐，拉动了足疗师、美容师、按摩师等生活服务业的招聘需求。

在求职方面，2021年4月，生活服务业求职需求排名前五的职位分别是美容师、按摩师、足疗师、发型师、美甲师。由于美容师涉及皮肤护理、彩妆、造型设计等领域，成长空间较大，因此倍受求职者欢迎。

从薪资收入上看，2021年4月，生活服务业平均月薪为6567元，环比小幅上升。其中，按摩师支付月薪较高，为11117元；足疗师月薪10044元，月嫂和保姆月薪分别为9992元和9216元。保姆月薪同比增速较快，达到14.6%。这表明，劳动强度大、工作任务辛苦，以及具有较强专业性的岗位，收入水平更高。（付文超）