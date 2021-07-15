7个支架都没根治的胸痛 竟是胃食管反流在作怪

典型案例：东北吉林68岁的张大叔，13年间反复出现心绞痛，一发作就服用硝酸甘油，可是症状并没有缓解，反而胸痛症状一天天逐渐加重。更可怕的是，他经常在半夜胸部猛烈一阵疼痛，疼得死去活来，多次被送往医院急救。为心脏提供血液的冠状动脉共有3根，在13年时间里，张大叔被陆续放了7个支架，这3根血管几乎已经放满了。

最终，张大叔来到火箭军特色医学中心胃食管外科，经过相关检查，被诊断为胃食管反流病。经过科学治疗，患者的胸痛症状很快就得到有效缓解，过上了正常人的生活。

这种胸痛 更容易出现在饭桌上

这的确很奇怪。胸痛、心绞痛，明明是心脏的问题，可为什么却成为了胃食管反流病呢？

在医生的反复追问下，张大叔回忆起了三个细节。第一，在出现第一次心绞痛时，就像用刀刺的一样疼，这种疼法真的让人受不了。第二，在吃饭时吃了一口热菜，然后胸前突然一下像绞着一样剧烈疼痛，这些年心绞痛发作，经常出现在饭桌上。第三，就是一活动上肢，或者一弯腰，胸痛就十分明显，严重时疼得连腰都直不起来。

其实，张大叔是胃食管反流症状其中的一个典型症状——胸痛。从医院接诊情况来看，此类患者占了胃食管反流病总患者的30%。

为什么反流会引起痛胸呢？火箭军特色医学中心胃食管外科主任吴继敏解释说，因为食管动力紊乱，胃内容物经过逆蠕动先反流至食管引起反酸、烧心，然后又继续跑到喉咙，会引起咽部异物感，造成声音嘶哑及反复咳嗽，甚至一部分反流物会跑到气管中，娇气的气道黏膜可经不起胃内容物的折磨，因此胸痛、胸闷、气短、呼吸困难等症状就会随之而来，这就是张大叔初期出现胸痛的主要原因。

这种疼痛，无论是发生的位置，还是疼痛的感觉，都和心绞痛非常相似，往往患者以为是心脏病，都会去医院心内科就诊，根本不会想到是胃的毛病。而随着时间的推移，食道的黏膜被长期刺激而引起食道痉挛造成疼痛，所以会出现像抽筋一样的胸部疼痛，也会产生类似于心绞痛一样的胸痛，或者心肌梗塞一样的胸痛，这种疼痛出现的位置正好是在张大叔前胸的位置。

出现这些症状 别光想着去心内科

张大叔经过24小时测酸和食管压力测定检查，被确诊为胃食管反流病。找到真正病因后，吴继敏主任为他制订了科学的治疗方案，先开了一些反流药物。没想到半个月后，张大叔到医院随诊，胸痛症状逐渐减轻，胸痛发作次数明显减少，张大叔最大的收获就是，夜里睡觉时从此不用再担惊受怕。

吴继敏主任说，胃食管反流病的症状非常多，反酸烧心、胸闷气短、咳嗽咳痰、声音嘶哑、呼吸困难，甚至高血压，都可能会是胃食管反流引起的。

所以有些症状，找不到病因的时候，一定要想想元凶可能就是胃食管反流病。而不是一味就想到去心内科就诊，服用大量药物，有的还会做支架手术，不仅产生了药物副作用，还会花去昂贵的费用。

特别提醒，六旬以上老人胸痛要格外小心。胃食管反流是一种多发病，在我国，每10个老人当中，就会有1个。他们都会出现与胃食管反流病相关的胸痛、胸闷、气短、烧心、反酸等症状。这是因为食管肌群的萎缩导致食管运动功能低下，下食管括约肌静息压降低，抗反流防御能力下降。

此外，老年人上了年纪，尤其是60岁以上，心肺功能都随之下降，胸闷、气短、呼吸困难等很多见。因为对反流物清除能力差，胃排空延迟，食管黏膜暴露在反流物中的时间长，老年人在进食后极易出现胸痛、反酸、烧心等症状。

老年人如果出现上述症状，一定要尽快去医院检查，如果当地有胃食管反流病专科，可以通过胃镜、食管24小时测酸和食管压力测定等相关检查，及时筛查是否患有胃食管反流病。如果没有胃食管反流病专科，到普通的消化内科也可以，通过胃镜检查也能够进行胃食管反流病的初步诊断，使疾病早发现、早诊断、早治疗。

并不是所有的患者，尤其是老年患者，都需要通过手术来治疗。由于老年人年龄较大，身体条件差，都是先通过一些简单的方法来治疗，大多数先通过饮食控制加上药物治疗就会起到明显的效果。

记住这七点 胃食管反流伤不到你

1.控制饮食就是要少食多餐，每次吃饭以七八分饱为宜，因为饮食过饱引起胃内压力增加，胃气上递，可导致反流。

2.不要长期服用药物。如果长期服用抗生素、硝酸甘油等，对胃食管黏膜有一定损害，减低食管括约肌压力。

3.不要抽烟、饮酒。抽烟会引起下食管括约肌松弛，导致胃酸反流；饮酒会使食管蠕动，导致食管清除酸性物质的能力下降。

4.不要过多高脂肪和高蛋白饮食，因为肥胖会使腹部压力增高，更容易把胃里的物体“挤”回到食管中，睡前2至3小时不要进食。

5.老年人应该注意，饭后3个小时之内不能平躺，因为大多数老年人会有贲门松弛的现象，如果在饱餐后平躺，很容易出现反流并发症，比如反酸、咳嗽、哮喘，胸痛、心前区疼痛，上消化道出血等。

6.晚上睡觉时把床头抬高30度，使食管呈斜坡位，这样的话，胃内容物就不容易反流上来，因为水往低处流。

7.不要提重物、不要爬太高的楼梯、不要做剧烈运动，避免使胸部受到挤压。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）