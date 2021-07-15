北京：262家医院实现一键报警

279家医院开展安检、262家医院实现一键报警、涉医刑事案件同比下降65%……《北京市医院安全秩序管理规定》2020年7月1日正式施行，一年来，医院安全秩序方面有了新变化。北京青年报记者昨日了解到，全市涉医违法犯罪案件发案率稳步下降，其中刑事案件同比下降65%。

86家医院配备人脸识别系统

“全市已有279家医院开展了安检，其中三级医院已实现全覆盖，全市已有262家医院安装了一键报警装置，86家医院配备了人脸识别系统……”北京市卫健委相关负责人给出的这组数据，显示出一年来医院安全秩序建设方面取得的阶段性成果。一键报警装置上，北京市公安局提供的数据显示，225家医院落实了“一键报警”重点部位全覆盖，153家医院“一键报警”联入警务室，80家医院“一键报警”联入属地派出所。

市卫健委制定了《医院安全秩序管理工作规范》《医院安全秩序管理工作考核办法》，联合市公安局下发了《医院禁止、限制携带物品名录》等，在建章立制方面形成了指导医院安全秩序管理工作的“四梁八柱”。

此外，市卫健委还注重源头预防，从建规布局、政策法规、流程管控等方面入手，制定下发《改善医疗服务行动工作方案》，提出优化门急诊服务、提升医疗质量、改善就医体验等20项改善医疗服务措施，结合学习党史，加大为人民群众办实事力度，列出40项《办实事清单》，有效增强了群众看病就医的获得感。

279家医院设立警务室

《规定》出台后，市卫健委配合公安机关，推动二级以上医院设置警务室；联合市公安局，对90多家二级以上医院安保骨干进行了手持安检专业培训；协调市财政投入近5000万元，为市属22家医院增配安检门和X射线安检仪等安检设备。

市公安局提供的数据显示，本市在册二级以上医院308家（含院区和部队医院），其中三级医院125家，三级医院院区14家；二级医院168家，二级医院院区1家。已经设立警务室医院279家，总建设率90.6%，共投入629名警力专职开展医院警务室工作。其中，三级医院共139家（含院区和部队医院），已设立警务室129家，三级医院建设率92.8%；二级医院共169家（含院区），已设立警务室150家，建设率88.8%。在此基础上，市公安局将会同卫健等部门对未设立警务室的医院开展深入调研，科学评估、合理布建，力争于年底前实现院警室应建尽建工作目标。

恶性涉医违法犯罪“零发生”

“一年来，全市涉医违法犯罪案件发案率稳步下降，其中刑事案件同比下降65%。”市公安局相关负责人介绍，《北京市医院安全秩序管理规定》实施后，截至2021年6月底，市公安局共办理涉医违法犯罪案件74起，查处77人。具体为：刑事案件7起，刑事拘留7人；治安案件67起，行政拘留67人，其他行政处罚3人。

此外，市公安局完善固化“市公安局与市卫健部门”“区公安分局与区卫健部门”“公安派出所与辖区医院”3个层面联合会商制度。每季度、每月、每周定期召开会商例会，做到“重要情况及时通报、重大问题共同研究、重点工作同步落实”。针对较为突出的医患矛盾纠纷，即时启动联合会商机制，提前介入指导，搭建对话平台，将矛盾纠纷化解在萌芽。自《规定》施行以来，通过联合会商，共预防、化解矛盾纠纷9起，确保了恶性涉医违法犯罪“零发生”。文/记者 李泽伟

案例

北京天坛医院：一键报警后可立刻提示位置

北京天坛医院中控室内，几十块屏幕上显示着不同部位的实时监控画面，发生一键报警情况，平台视频监控会立刻弹窗锁屏，并提示位置，中控室值机员可以第一时间指导安保人员迅速到位并进行有效处置。

天坛医院副院长巢仰云介绍，在保障医院安全方面，天坛医院借助科技力量，在安装摄像头、一键报警装置、人脸识别系统实现医院公共区域及重点区域全覆盖的同时，将监控系统、治安一键式报警系统、巡更系统、人脸识别系统、安检系统整合到医院安全管理平台，实现数据共享，互联互通。

巢仰云介绍，医院的657个一键报警装置，过去一年使用过百余次，使用频率稳步下降，近期平均每周使用仅一至三次。

安检是保障医院安全的第一关，天坛医院入口处的安检设备配备了X光机和摄像头，同时，招聘了20多名专业安检员上岗，巢仰云介绍，截至今年7月12日，医院共检出限带物品上千件。

医警联动方面，天坛医院警务室负责人韩白羽介绍，医院与属地派出所共同组建警务工作室，目前有五名民警，分别在警务室和中控室值守。

北京市普仁医院：组建应急分队处置突发情况

北京市普仁医院的车库门口设有医院警务室，崇文门派出所派驻的四名院警就在这里办公，他们和医院保卫科工作人员每天不间断地对全院各科室、各个重点部门和岗位进行安全巡查，发现苗头性、倾向性问题及时整改，排除隐患。医院还在安保队伍中选拔素质优秀的人员，组成处置突发事件应急分队，应对可能出现的突发问题。

医警联动在技术层面也有保障，医院为每一台内网电脑都安装一键式报警装置，现有内网一键报警295个，一键联动报警4个，并将一键报警信号接入崇文门派出所，实现医警快速联合处置，大大提高了突发事件的应急处置能力。

此外，医院在门诊、急诊、东院区入口处均安装了门式安检仪、X光安检机，对所有进入的人员进行安检，守好医院安全第一关。防患未然也是重要的，医院进一步完善了《医疗技术风险预警机制》等相关制度，对于患者的投诉，落实到专班专人负责，与相关科室绩效考核挂钩，进行闭环整改，为广大医务人员和患者群众提供更加良好的执业和就医秩序。本组文/记者 李泽伟