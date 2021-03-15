顾建英：互联网医院监管对医院发展提供参考和指引

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日下午，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，复旦大学附属中山医院副院长顾建英指出，互联网医院监管对医院的发展提供了参考和指引，同时也为互联网医院的发展划清了边界。

复旦大学附属中山医院副院长 顾建英

会上，关于互联网医院监管的问题，顾建英表示，复旦大学附属中山医院对整个诊疗过程，包括诊疗前、中、后，都会进行全程的监管。有了监管就相当于为互联网医院的运作提供了标准，对今后互联网医院的发展提供了很好的参考和功能的指引。

此外，在互联网监管下形成的健康大数据，对于健康中国的建设有很大的促进作用。医院通过大数据、人工智能的分析可以做一些预测模型，为患者做全生命周期的管理，对患者提供更好的服务和帮助。顾建英认为，由于有政策层面的监管，在一定程度上也避免了行业内不良竞争，确保行业健康发展。

针对我国互联网医院发展存在的问题，顾建英表示，目前互联网医院标准规范在不同的地方存在不统一的情况。她建议，全国层面上应将标准进行统一，特别是数据标准和接口等规范，在服务范畴、服务标准、收费等方面要有指导意见，激励互联网医院更好发展。

顾建英建议，互联网医院根据不同特色进行差异化发展，基于患者为中心进行线上线下打通融合，为患者提供全生命期健康管理等等。同时，为了更好的发展互联网医院，要从医院的绩效、制度等方面给与创新支持和鼓励机制，从而能够更好服务患者。