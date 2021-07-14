去年有多少人去医院看病？门诊花费多少？这份《公报》告诉你！

人民网北京7月14日电 （张文婷）近日，国家卫健委发布《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》（以下简称《公报》），披露了公众关心的医疗机构数量、看病花费、病床使用率、人口生育等数据。

全国有多少家医疗卫生机构？

——截至2020年末总数超102万个

《公报》显示，2020年末，全国医疗卫生机构总数达1022922个，比上年增加15377个。其中，医院35394个，基层医疗卫生机构970036个，专业公共卫生机构14492个。与上年相比，医院增加1040个，基层医疗卫生机构增加15646个。

医院中，公立医院11870个，民营医院23524个。医院按等级分：三级医院2996个（其中：三级甲等医院1580个），二级医院10404个，一级医院12252个，未定级医院9742个。

全国医疗卫生机构的床位数是多少？

——截至2020年末为910.1万张

2020年末，全国医疗卫生机构床位910.1万张，其中：医院713.1万张（占78.4%），基层医疗卫生机构164.9万张（占18.1%），专业公共卫生机构29.6万张（占3.3%）。

医院中，公立医院床位占71.4%，民营医院床位占28.6%。与上年比较，床位增加29.4万张，其中，医院床位增加26.5万张（公立医院增加11.5万张，民营医院增加15.0万张），基层医疗卫生机构床位增加1.8万张，专业公共卫生机构床位增加1.1万张。

每千人口医疗卫生机构床位数由2019年6.30张增加到2020年6.46张。

全国有多少卫生人员？

——截至2020年末总数达1347.5万人

2020年末，全国卫生人员总数达1347.5万人，比上年增加54.7万人（增长4.2%）。

2020年末，卫生人员总数中，卫生技术人员1067.8万人。其中，执业（助理）医师408.6万人，注册护士470.9万人。与上年比较，卫生技术人员增加52.4万人（增长5.2%）。

从学历来看，2020年末，卫生技术人员本科及以上占42.0%。

2020年，每千人口执业（助理）医师2.90人，每千人口注册护士3.34人；每万人口全科医生2.90人，每万人口专业公共卫生机构人员6.56人。

去年有多少人去医院看病？

——总诊疗人次达77.4亿人次

《公报》提到，2020年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达77.4亿人次，比上年减少9.8亿人次（下降11.2%）。2020年居民到医疗卫生机构平均就诊5.5次。

2020年总诊疗人次中，医院33.2亿人次（占42.9％），基层医疗卫生机构41.2亿人次（占53.2％），其他医疗卫生机构3.0亿人次（占3.0％）。与上年比较，医院诊疗人次减少5.2亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次减少4.1亿人次。

2020年公立医院诊疗人次27.9亿人次（占医院总数的84.0%），民营医院5.3亿人次（占医院总数的16.0%）。

2020年医院医生工作量是多少？

——日均担负诊疗5.9人次和住院2.1床日

2020年，医院医师日均担负诊疗5.9人次和住院2.1床日，其中：公立医院医师日均担负诊疗6.3人次和住院2.2床日。

去年全国医院病床使用率情况如何？

——较上年下降11.1个百分点

2020年，全国医院病床使用率72.5％，其中：公立医院77.2%。与上年比较，医院病床使用率下降11.1个百分点（其中公立医院下降14.0个百分点）。2020年医院出院者平均住院日为8.5日（其中：公立医院8.4日），与上年比较，医院出院者平均住院日减少0.6日（其中公立医院减少0.7日）。

在改善医疗服务方面，截至2020年底，二级及以上公立医院中，51.2%开展了预约诊疗，91.6%开展临床路径管理，63.2%开展远程医疗服务，86.7%参与同级检查结果互认，93.7%开展优质护理服务。

去年全国基层卫生服务有何变化？

——基本公共卫生服务项目人均财政补助标准提高至74元

《公报》提到，基本公共卫生服务项目人均财政补助标准从2019年的69元提高至2020年的74元。2020年，接受健康管理的65岁及以上老年人数12718.9万人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数10912.1万人，按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数3573.2万人。

农村卫生方面，2020年底，全国共有县级医院16804所、县级妇幼保健机构1887所、县级疾病预防控制中心2025所、县级卫生监督所1770所，四类县级卫生机构共有卫生人员336.4万人。

社区卫生方面，2020年底，全国已设立社区卫生服务中心（站）35365个，其中：社区卫生服务中心9826个，社区卫生服务站25539个。与上年相比，社区卫生服务中心增加265个，社区卫生服务站增加87个。

去年全国中医药服务有何进展？

——中医类医疗卫生机构总数达72355个

2020年末，全国中医类医疗卫生机构总数达72355个，比上年增加6546个。其中：中医类医院5482个，中医类门诊部、诊所66830个，中医类研究机构43个。与上年比较，中医类医院增加250个，中医类门诊部及诊所增加6295个。

去年百姓看病花费为多少？

——医院次均门诊费用324.4元

2020年，医院次均门诊费用324.4元，按当年价格比上年上涨11.6%，按可比价格上涨8.8%；人均住院费用10619.2元，按当年价格比上年上涨7.8%，按可比价格上涨5.2%。日均住院费用1122.6元。

2020年各级公立医院中，三级医院次均门诊费用上涨10.7%，人均住院费用上涨5.6%，低于公立医院病人费用涨幅。

去年报告死亡数第一的传染病是什么？

——艾滋病居首位，死亡数超1.8万

2020年1月20日，国家卫生健康委发布公告，将新型冠状病毒肺炎纳入乙类传染病并按照甲类传染病管理，我国传染病病种增加至40种。

2020年，全国甲、乙类传染病报告发病267万例，报告死亡2.6万人。报告死亡数居前五位的是艾滋病、新型冠状病毒肺炎、肺结核、病毒性肝炎、狂犬病，占甲乙类传染病报告死亡总数的99.5%。

2020年出生人口是多少？

——出生人口1200万

2020年出生人口1200万人。二孩及以上孩次占比为57.1%，出生人口性别比为110.46。

2020年计划生育家庭奖励和扶助“三项制度”共投入资金224亿元，比上年增加15亿元；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度受益1535.1万人；计划生育家庭特别扶助制度受益160万人，西部地区“少生快富”工程受益2.9万户。