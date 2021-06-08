陪同老人挂号、化验、缴费、取药 老人看病需要这样的全陪

功能复杂的自助机、星罗棋布的科室，还有窗口前长长的队伍……让不少独自就医老人手足无措。挂号、化验、缴费、取药……在看病的各个环节中，不同情况的老人需要有专业人员的指导和帮助，这已成为老年社会需求中必不可少的一部分。志愿者或专业护理人员全程陪同的助老就医，让老年人感到看病没那么难了。

现场

陪同老年患者全程就医

早上8时，一位拉着小推车的老人，茫然地站在协和医院门口。志愿者王莹立刻上前，经询问，了解到老人今年已过八旬，不仅身患糖尿病且视力不好。她想到内分泌科和眼科就诊，可到了医院门口，却不知该怎么办。

“您怎么来的，挂号了吗？”王莹关心地问。“邻居帮着挂的号，可到了这儿，我看不清指示牌。”老人回答。

这时，门诊部护士长余梦清马上安排了志愿者石师傅全程陪同老人就诊。

石师傅一手接过小推车，一手搀着老人走到内分泌科诊室。就诊、化验、取药、缴费……全程陪护，直到下午4时，他才将看完后的老人送上了出租车。

为了更好地服务特殊患者，志愿者倪永红与93岁的王征结成帮扶对子。每次王征老人来协和医院看病，倪永红都会开车去接她，全程陪同就医后再把老人送回家。倪永红说：“像我和王征老人这样的帮扶对子，志愿队中还有不少……在陪同就医的服务中，老人们也能感受到志愿者的爱心和细心。”

服务

志愿者忙得顾不上吃饭

北京协和医院门口有一间不起眼的小屋，是专门为老年患者准备的助医服务站，王莹说：“独自前来就医的老人，不会操作手机客户端和医院里的自助机。没有人帮忙他们连号都挂不上。所以来小屋求助的老人，最大的需求就是挂号。”

王莹说：“每天，来小屋求助的老年人特别多，中午忙得连饭都顾不上吃，别说休息了。到下午4时以后仍然会有老人来咨询。”

志愿者倪永红也有同样的感受。上周，一位老人焦急地找到她说：“您看看，我想预约明天的化验，但是怎么也不成功。”

“您下午3点半来找我，我帮您预约明天的号。”倪永红耐心地回答。

倪永红还记得，到了下午在手机上约号时，她紧张得连握着手机的手都有点抖了。幸运的是，到了下午4时，预约成功了。那一刻，她比老人还高兴呢，“我们伸把手，就能为老人就医提供莫大的帮助。”

北京协和医院门诊部主任康红说：“蒲爱德志愿服务队成立于2017年，到现在，已有志愿者近500名。他们根据老人的各种需求，在各个就医环节中都能提供帮助。”

延伸

助老就医从医院走向社会

如今，助老就医的需求越来越大，从手机自助挂号，到化验、了解医嘱，这些仅靠医院很难满足社会的需求。

外交部街33号院养老服务中心的工作人员刘心说，东城区小棉袄爱老居家养老服务中心的各个养老驿站正式上线助老就医服务。仅今年，她已陪同老人就医近50次。“我专门负责带老人去协和医院。会提前向有需求的老人家属询问病情并帮助挂号，也会叮嘱老人就诊时带好医保卡、病历、CT片等材料。老人看病的目的也不同，复查、看病甚至是突发疾病……所以我要对医院的门诊、急诊、住院等就医流程都要详细了解。”

不仅如此，陪同就医期间记住医嘱也是刘心的重要任务。什么时候复查？每天用药量多少等等，刘心就要用笔记下来，提醒每一位老人。所以，有了陪同就医服务，也可以让老人的就医过程更有效率。

慈爱嘉东城新中街社区养老驿站，会针对不同老人的身体情况做一些特殊的安排。自理老人就安排一个护工。如果是半自理或失能老人，就需要护工加上养老驿站的护士。同时，还要携带纸尿裤、毯子、靠垫等物品。

然而，与驿站所在区域的老人总数相比，接受过陪同就医服务的老人仍占少数。因为每小时40元到80元不等的费用，让不少老人望而却步。

建议

社区、驿站、医院应合作服务

伴随着老龄化的加剧，助老就医或将成为一种新职业。东城区养老行业协会秘书长卞学忠说：“未来老人就医还会产生各种需求。所以从社区到养老驿站，再到医院应该开展合作。社区可以招募志愿者，可以到养老驿站接受简单的培训，老人没有严重的身体问题，志愿者就可以直接陪同就医。如果老人身体不好，养老驿站就有专业人员陪同，同时老人也要支付费用。”

对于医院，卞学忠认为可以加大医务社工队伍的建设。医务社工是连接患者和医生的桥梁，同时医务社工如果走进社区，就可以更好地了解老人看病的需求，再加上志愿者和养老驿站的帮助，老人就医将不再那么难。本报记者 张群琛