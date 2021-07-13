中医药在塞尔维亚：以历史优势攻破发展困局

针灸作为中医药的主要形式，较早便已传入塞尔维亚。当前，塞尔维亚认定针灸为合法的医疗手段并成立了相应的中医药教育机构。然而由于针灸治疗应用受限、中药准入困难、中医药系统教育有待提高，中医药在塞尔维亚的发展受到限制。在科技部国际培训项目“中医药临床实践与研究进展高级研讨项目”的支持下，中医科学院中医临床基础医学研究所赵静教授团队与塞尔维亚医生就中医药在塞尔维亚的传播和发展进行了研究，撰写相关文章，建议通过继续加大针灸推广力度，注重中药在预防保健领域的应用以及加强中医药教育来推动中医药在塞尔维亚的发展与传播。

针灸成为塞尔维亚的合法医疗手段

研究显示，前南斯拉夫开展针灸疗法可追溯至1934年。1960～1970年，南斯拉夫派遣医生到中国进行针灸专业课程学习。此后，针灸很快被南斯拉夫军区医科大学(Military Medical Academy)的军事医学科学院普遍使用并因此开设了专门的神经和理疗针灸病房，电针盛行一时。到1974年，激光和针灸麻醉已经用于上颌面口腔等外科手术治疗。塞尔维亚早期针灸师多由中国培养，因此塞尔维亚针灸界人士常倾向于中国针灸理论与操作。20世纪60年代，军区医科大学作为前南斯拉夫的代表中心和中国部队医院进行了交流活动，超过100名医生来到中国学习针灸，针灸镇痛风靡一时。

1978年，塞尔维亚针灸协会(the Serbian Acupuncture Association，SAA)成立，1980年，其成为塞尔维亚医学会的一部分，代表并管理针灸师等各项工作，协会还创立了针灸教育、道德规范及操作规程等通用准则。在塞尔维亚，医生只有在接受至少300个小时的针灸培训后，才可以进行针灸治疗，并获得原卫生部“执业针灸师”的认可。2005年，针灸成为塞尔维亚合法的医疗手段，开始受到国家卫生法规范和制约，也会被原卫生部成立的专家委员会推荐。

至2010年，塞尔维亚已约有300名针灸医生，许多较大的医疗中心也已设置针灸部。目前，针灸主要被用于各种痛症、中风后遗症、关节炎、哮喘、湿疹、月经不调、焦虑、抑郁等疾病的治疗。通常情况下，针灸作为一种重要的补充与替代疗法，在常规疗法疗效欠佳时被使用。此时，针灸师会根据疾病诊断、确定具体治疗方案，如会配合艾灸等不同疗法。目前，随着针灸运用的增多，该国医生也进行了一些针灸的研究，并发表了相关文章及专著。如激光针灸与红外线照射治疗小儿支气管哮喘及微量磁穴位刺激治疗小儿遗尿症等研究等。

在塞尔维亚，早期开展针灸教育的人员多是已完成国际培训计划的医生，他们开展为期一年的实践教育和理论考试后获颁实践许可。目前的针灸师培训则必须经塞尔维亚针灸许可委员会批准及管理。1988年，该培训项目由欧洲和平与发展中心的国际教师组织，2005年起，改由贝尔格莱德大学医学院(Medical school University of Belgrade)组织，这被认为是该国针灸教育一次重大的进展。目前，贝尔格莱德大学医学院拥有全日制的针灸学科。除大学提供的中医教育外，一些机构以及私人诊所也提供中医教育。如某些包含针灸的私人诊所会为诊所雇用的医生提供至少1年的中医教育。

中医药在塞尔维亚正面临局限与困境

由于我国与前南斯拉夫两方的努力，中药在塞尔维亚也有一定的应用。1991年，前南斯拉夫与我国京、津、沪中药商企签署了关于中成药的相关协议书，开展中药生产与贸易方面的合作，扩大该国市场对中药的需求。近年来，我国也派遣有经验的中医师、中药师进驻当地医院，推动了中药在该国的运用。然而研究指出，中医药在塞尔维亚的发展目前仍面临着局限与困境。

目前在塞尔维亚，针灸治疗仍作为补充替代疗法，在西医疗效欠佳时被使用。通常情况下，需患者自发通过非官方的社会公众信息寻求针灸治疗，由官方卫生系统转介的比例很小，其主要原因是医疗报销体系尚未覆盖。尽管塞尔维亚与医疗相关的法律许可中医的医疗和诊断，但针灸治疗并未纳入医疗保险计划，患者必须自付治疗费用，公共医疗保险部门也未将接受针灸疗法产生的费用纳入报销范围之内，这在一定程度上限制了民众选择针灸治疗的可能性。

与此同时，根据塞黑《医药法》，中药不能进入塞尔维亚医药市场。塞黑的传统草药制造商、进口商和批发商均必须拥有专门的许可证，进口药物的生产厂家必须通过至少一个欧盟成员国的良好生产规范（GMP）认证。因此，中药只能作为保健食品、营养食品、补充食品、化妆品等进行销售。除此之外，中医药的系统教育亦有待提高。随着塞尔维亚医生及民众对于中医药的关注度不断提高，针对医学院学生的学位教育及针对医生的继续教育也都显不足。

建议继续加大针灸推广力度，加强中医药教育

针灸在塞尔维亚开展较早，在我国政府的帮助下，一批医生学习并实践针灸，为针灸在塞的发展奠定了基础。研究的共同参与者，塞尔维亚结合医学会主席Momir Dunjic教授，也是一位学习与推广中医的西医医生，曾在20世纪80年代到我国学习针灸。他介绍，自2005年塞尔维亚承认针灸作为合法的医疗手段后，针灸被广泛用于一些慢性病的治疗。但是，由于针灸尚未被纳入医保体系，影响了针灸在塞尔维亚民众中的使用与推广。因此，研究建议，通过政府及专业领域层面继续加大针灸推广：首先，基于中塞两国良好的交往基础，在双方政府的共同努力下，推动针灸医保的准入，在官方层面进行针灸的推广工作；其次，选择目前针灸作用与机理明确的中风、阿尔茨海默病等高发病，加大分享中医药在上述疾病中的研究成果，并以此开展针灸治疗的相关临床研究，提供循证依据在专业层面加大中医推广力度。

此外，研究还强调了加强中医药教育的重要性。赵静团队认为，不论是针灸还是中药的合理使用，都应以中医理论与实践方式为主，结合现代循证医学证据。因此，高水平的中医药教育显得尤为重要。研究建议促进中塞两国高等医学院校之间的合作，帮助塞方完善针灸等中医学位教育，并开展针对医生的访问交流计划，或开设相关网络课程，增加双方在中医教育方面的交流合作。