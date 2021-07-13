树立积极老龄观 辩证看待老龄化

图为在上海市静安区江宁路街道爱老家园，美术老师正在指导老年人通过图画填色进行康复训练。

新华社记者 刘 颖摄

人口老龄化是人类共同面对的课题。中国人口老龄化的速度非常快，已有12个省市进入中度老龄化阶段。

对此，大家现在都有一种焦虑的心态，好像人口老龄化是洪水猛兽。不能这么看，不管是我们国家还是其他国家，追求健康长寿是人们的本能。在党和国家的领导下，依靠社会主义制度的优势，中国人均寿命从新中国建立初期的35岁左右，用了70多年时间到了现在的77.3岁，速度非常快。现在中国百岁以上老人达到4万多，这是好事儿，是经济社会发展进步的结果，是科技医学进步的结果。

当然，老龄化是人口结构发生了变化，会对经济、社会、文化发展产生深远影响。有效应对老龄化，事关百姓福祉。对此，我们要树立积极的老龄观，辩证看待人口老龄化。

首先，很多行业、很多领域里做出重大贡献的人，基本都处于人生下半场。人生从60岁退休以后是黄金10年，无论是人生经历、财富积累，还是资源积累，都有很大潜能，不能简单说余热。现在按照中央要求要发掘老年人资源、开发老年人资源、发展银发经济。老龄社会、老年生活，是仍然有作为、有快乐、有进步的一个阶段。

其次，要把健康融入老龄工作和应对人口老龄化全过程。人到了老年，最核心、最基础的因素是健康。年轻时不注意生活方式，喝酒抽烟不运动，很多基础疾病都是吃出来的，年老多病的话，给家庭、社会、国家带来的负担非常重，所以要践行健康老龄化。

第三，坚持系统观念原则，统筹老龄产业发展。老年工作是民生工作。民生问题要靠产业来解决，老龄事业需要朝阳产业来支撑。这么快速度的老龄化，光靠政府应对不了，需要市场介入，所以现在许多国资、险资纷纷进入老龄产业。

（作者为全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长，本报记者熊 建整理）