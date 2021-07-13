持续深化“三医联动”集成改革 三明医改给全国打样

在经历重点整治“以赚钱为中心”，进而转入“以治病为中心”后，从2016年开始，福建三明医改走向“全民健康”新阶段，在全市12个县市区组建总医院，整合县乡村三级医疗资源，努力为群众提供全方位、全生命周期的卫生与健康服务。

图为2020年11月24日，三明市第一医院轮播公示药品耗材价格。

新华社记者 姜克红摄

图为在福建省三明市大田县均溪社区卫生服务中心，医务人员为儿童接种疫苗。

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图为三明市第一医院医保办工作人员（右）向前来咨询药品报销问题的居民讲解相关政策。

新华社记者姜克红摄

福建省三明市医改9年多来，颇见成效：人均预期寿命由2010年的75.29岁提高至2020年的80.02岁；医院工资总额比改革前增长了3.08倍，医务人员平均年薪从5.65万元增加到16.93万元；在赡养比逐年下降的情况下，全市城镇职工医保连续8年保持盈余……

三明医改成效斐然，被评价为“人民至上、敢为人先”，该如何理解？各地如何学习借鉴？日前，国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委在福建省三明市召开新闻发布会，明确将以推广三明经验为抓手，持续深化医药卫生体制改革，因地制宜学习借鉴三明经验，切实增强人民群众获得感。

三明医改经验的精髓

“几年来，三明市统筹推进医疗、医保、医药‘三医’联动改革，破除以药补医机制，探索建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，为全国医改树立了榜样。”国家卫健委体改司司长许树强表示，三明医改经验的精髓主要有以下几个方面——

改革整体联动。三明市党委政府高度重视医改工作，坚持人民至上、敢为人先，党政一把手亲自抓医改、一抓到底，由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作，统筹协调“三医”联动改革，开展药品集中带量采购，降价腾出的空间主要用于调整医疗服务价格，并及时纳入医保支付，总体上不增加群众负担。

完善医改经济政策。全面落实政府对公立医院的投入责任，将基本建设等大额支出纳入政府预算管理。建立医疗服务价格动态调整机制。三明医改以来，先后9次调整医疗服务价格，更好地体现了医务人员医疗技术劳动价值，也使公立医院收入结构得到了优化。实行按疾病诊断相关分组收付费改革，结余资金补偿给医院。

健全医院内部激励和约束机制。深化薪酬制度改革，实行全员目标薪酬制、年薪计算工分制，切断个人薪酬与科室收入之间的联系。实行党委书记、院长和总会计师年薪制，年薪由政府财政预算安排，根据考核的结果来发放。医务人员收入逐年增长，人员支出占公立医院业务支出的比例由改革前的25%提高到2020年的46%，支出结构得到优化。同时，强化对医疗机构监督管理，每年对医院主要责任人和相关的其他责任人进行考核，对医院运行情况进行监测、分析、评价。

推动医疗资源下沉。建立紧密型县域医共体，在每个县组建总医院，整合医疗卫生资源，健全健康绩效考核评价的机制，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进医防协同，建立健康“守门人”制度。将医保基金、基本公共卫生服务经费和政府补助经费，打包给总医院，结余留用，合理超支分担，促进从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。

“三明医改从实际出发，大胆实践、勇于创新，打出了一套适合三明实际情况的医改组合拳，为各地因地制宜推广积累了非常好的经验。”许树强说。

学习三明而非复制三明

中国幅员辽阔，各地经济社会发展水平不同，学习借鉴三明医改经验也需要因地制宜。

“对于三明医改已经经过实践证明了的、具有普遍适用的经验，我们要推而广之，要全面学习和推广。”国家卫健委体改司一级巡视员朱洪彪表示，比如三明党政一把手亲自抓医改，对医改领导小组充分授权，落实政府对公立医院的投入责任，动态调整医疗服务价格，深化薪酬制度改革，调动医务人员积极性等好经验好做法，值得各地学习借鉴、复制推广。

“在学习借鉴三明经验的具体措施及一些操作的方法上，各地要结合自己的实际情况实事求是，不要简单照抄照搬。”朱洪彪介绍，比如医疗服务价格调整，各地要学习三明小步快走不停步、建立价格动态调整机制的经验。但是具体调整哪些项目、项目调整的幅度、项目调整的优先次序等，各地还是要结合自身实际情况来确定。

“再比如建立紧密型县域医共体，三明市在每个县组建一个总医院，这是由三明的人口医疗资源配置、医疗服务需求等因素决定的。各地在学习三明经验时，要结合自身实际，合理确定县域医共体的数量。同时，要在组织形式、管理体制、运行机制等这些方面进一步细化、实化，更好地适应当地的经济社会发展环境，切实提高紧密型县域医共体的运行效率、服务能力，更好地满足群众的医疗健康需求。”朱洪彪表示，各地要学懂弄通三明医改的核心要义，立足省情、市情、县情，创造性地学习借鉴三明经验，突出问题导向，抓住主要矛盾，探索创新，攻坚克难，大胆地试，大胆地改，走出一片新天地。

加快推进分级诊疗

关于深化医改有一种说法，分级诊疗制度实现之日就是医改成功之时。

“我们整合县级医疗机构组建总医院，乡镇卫生院由总医院全面接管，作为总医院分院，分院在行政村延伸举办卫生所，实现县、乡、村三级医疗服务一体化。”三明市政府副市长张元明说。

2017年7月，沙县总医院挂牌成立，由2家县级医院、12个乡镇分院和128个延伸公办村卫生所组成，县乡村人财物事统一管理，总医院管分院，分院管村卫生所，是一个责任共担、利益共享的共同体，是全县人民健康的“守门人”。

“为构建有序就医格局，我们重点做了四个方面工作。”三明市沙县区总医院党委书记万小英介绍，一是推动资源下沉。建立高年资医师定期驻乡驻村制度，在医共体内部多点执业，推动医疗资源、医学人才、疾病病种“三下沉”，让老百姓在家门口享受到优质医疗服务。

二是畅通转诊通道。将需要长期康复的住院患者下转分院，将病情控制不满意患者及时上转总院，全区基层门诊就诊率从2017年的54.4%提高到去年的57.4%。

三是慢病分级管理。建设慢病一体化管理信息系统，对高血压、2型糖尿病、肺结核和重度精神病患者实行“分级、分类、分标、分片”管理，努力降低并发症的发病率、致残率、致死率。

四是强化上下联动。按照全省统一部署，搭建“三大平台”“六大中心”，开展远程视频会诊和集中服务，去年共安排县乡远程会诊144人次、接诊1368人次。