“健康新征程 关爱走基层”启动大会在京召开

7月11日下午，由人民网·人民健康主办，GE医疗中国提供公益支持的“健康新征程 关爱走基层”启动大会在北京召开。

国家卫生健康委基层司监察专员傅卫，人民网党委委员、副总编辑孙海峰，国家卫生健康委卫生发展研究中心卫生服务体系研究部副主任秦江梅、中国医学装备协会副理事长侯岩，人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成，GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊等嘉宾出席会议。

“进入新的发展阶段，基层卫生健康工作要适应全面建设社会主义现代化国家、实现高质量发展的目标，同时也要满足新时代人民群众多样化的医疗健康需求。”国家卫生健康委基层司监察专员傅卫在致辞中表示，要统筹基层常态化疫情防控和基层健康重点工作，深入推进紧密型县域医共体和社区医院建设，持续开展“优质服务基层行”活动，不断扩充基层适宜卫生人才队伍，努力提升家庭医生签约和基本公共卫生服务质量，增强群众获得感、幸福感和安全感。

国家卫生健康委基层司监察专员傅卫。王钰迪摄

“人民网始终把医疗健康宣传报道和服务健康中国建设作为重中之重。” 人民网党委委员、副总编辑孙海峰在致辞中表示，守护人民健康没有终点，构建强大的公共卫生体系，必须夯实基础、加强基层，在推进县域医共体建设、改善基层基础设施条件、提高基层防病治病和健康管理能力等方面下功夫。

在主题演讲环节，秦江梅就高质量发展需求下基层医疗卫生发展政策进行了深度解读。在围绕建立健全城乡基层医疗卫生服务体系，建立多样化、协作化的基层卫生人才队伍，推进基本公共卫生均等化，推进家庭医生签约服务，完善基层医疗机构运行新机制，提升基层医疗服务能力等方面介绍了基层医疗卫生改革与发展的政策进展后，秦江梅就目前存在的问题，从提高基层医疗卫生战略地位、落实政府办医主体责任、加强全科医生队伍、提高乡村医生薪酬待遇、提高基层卫生政策保障水平等方面提出了相应建议。

张轶昊在发言中提到，早在2011年，GE医疗中国就启动了“春风计划”，专门服务基层市场。十年后，公司通过创新产品和服务，已构建起了全方位的基层医疗支持体系。此外，张轶昊从国产创新、数字化发展、整合远程服务和配件网络的智能服务、多维度的人才培养和培训、重大疾病的早筛和义诊5个方面，介绍了公司在推动优质医疗资源下沉到基层中所带来的全新举措。

张轶昊在“健康新征程 关爱走基层”启动大会上作主题演讲。王钰迪摄

在“基层代表发言”环节，山东省烟台市莱州妇幼保健院书记杨楠、江西省赣州市瑞金市中医院副院长谢世华从各自的经历出发，讲述了随着基层医疗能力提升而产生的感受变化，并介绍了“十四五”时期基层医院发展所面临的问题和未来的重点发力方向。

“基层代表发言”现场。王钰迪摄

会上，人民网·人民健康还成立了“健康新征程”专家组，邀请来自放射、超声、麻醉、监护、心电、医工、设备管理等多个领域的专家加入，为“健康新征程 关爱走基层”系列活动的顺利开展提供技术保障。

“健康新征程 关爱走基层”特聘专家证书颁发现场。王钰迪摄

据了解，此次启动大会是“健康新征程 关爱走基层”系列活动的重要组成部分。该活动将持续在长征路线上的10省份10县开展疾病公益筛查与健康宣教、基层医师人才培训、服务和技术应用交流等公益活动项目，帮助基层医疗机构提升疾病诊疗能力和服务能力、提升基层群众的疾病防治意识，筑牢保卫群众健康的基层防线。