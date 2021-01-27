中国职工发展基金会关爱职工系列公益项目在京启动

1月27日中国职工发展基金会关爱职工系列公益项目启动仪式在北京举办。本次活动由中国职工发展基金会主办，集中启动中国职基会近期围绕关心关爱职工开展的系列公益项目，涵盖关爱劳模、关爱户外劳动者、职工人群健康管理、职工文体活动等领域。

签约仪式上，中国职工发展基金会与中国工人出版社、中国职工国际旅行社总社、中国职工服务（集团）有限责任公司共同签署“关爱劳模专项基金”协议。这是中国职工发展基金会设立的首个专项基金，旨在发挥系统资源优势，开展多种形式的公益行动，探索打造爱心献劳模和劳模献爱心相结合的公益模式，将关心关爱劳模事业推向新的高度。

中国职工发展基金会还与中国建设银行股份有限公司签署“劳动者驿站（港湾）”战略合作和积分捐赠协议，开启了中国职基会与金融机构公益合作的新模式。与新探健康发展研究中心、全国职工健康促进工程办公室、席勒（中国）医疗设备有限公司、六合熙诚（北京）信息科技有限公司、中健东宸大健康管理有限公司签署职业人群健康管理专项基金合作协议；与秦皇岛乔氏台球运动推广有限公司签署职工体育服务专项基金合作协议。

今年是十四五的开局之年，中国职基会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，继续以“优势互补，合作共赢”的公益理念，围绕职工所需所盼，以负责任的态度，科学统筹资源，为职工送去关怀温暖，构建联系广泛、服务职工的工会公益体系，推动工会公益事业不断迈上新的台阶。