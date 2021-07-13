江涌：深化国际合作 完成借船出海到造船出海的改变

“医院应进一步深化国际合作内涵，完成从借船出海到造船出海的改变。”近日，西南医科大学附属医院党委副书记、院长江涌做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目（点击观看视频）时表示。

江涌介绍，西南医科大学附属医院目前已发展成为省级区域医疗健康中心，为了补齐中心在妇幼健康方面的短板，西南医科大学附属医院在中德合作项目的机遇下，2016年聘请德国妇产科医学协会两名专家到医院做全职教授。通过国际合作，探索医院的高速发展。

“为了能够按照国际标准开展工作，医院创新成立了独立于妇科、乳腺外科的中德乳腺疾病综合医疗部、中德妇科肿瘤病房，并配备了业务骨干和科研启动经费。”江涌表示，医院通过中德项目实现了女性恶性肿瘤诊疗标准化及技术规范化，实现了肿瘤服务流程人性化，人才交流培养常态化，平台搭建国际化。

江涌介绍，通过中德合作项目，医院在区域内的社会声誉及品牌效益得到了显著提升。西南医科大学附属医院严格按照德国设计标准、管理流程，完成了组织构架、人员配备、运行模式建设。在乳腺外科方面，我们建立以保乳手术为核心的乳腺癌规范化诊疗模式，同时通过打造优势学科群，保障每一个手术环节都能达到国际标准。

江涌表示，在中德合作项目中，西南医科大学附属医院不仅在乳腺外科引入德国专家，也先后在麻醉、重症医学科、病理科引进了德国专家，集中资源打造优势的学科群，建立了围手术期的标准化管理，为手术患者提供全方位、多层次医疗服务。

“中德合作项目不仅助力医院提高了医疗服务能力，也填补了医院高层次医学人才培养的短板。”江涌称，中德合作项目开展以来，医院充分发挥外籍专家的资源优势，为医院优秀青年医师提供了到国际知名大学或医学研究中心深造读博的机会。目前，中德合作项目已成为西南医科大学附属医院乃至地区有亮点、有特色的工作。

江涌认为，现在医院成了改善医疗服务、规范临床诊疗行为、实现医疗技术国际化的一块“实验田”和“先行地”。未来，医院将充分发挥区域医疗中心的引领和带头作用，以高质量发展为引领，持续提升医疗服务、医学研究、人才培养、社会服务等水平。