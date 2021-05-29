访谈预告：构建国际合作新模式 助推医院高质量发展

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

5月31日 10：00，西南医科大学附属医院党委副书记、院长江涌做客演播室，以“构建国际合作新模式 助推医院高质量发展”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

江涌，主任医师、二级教授、博士生导师，西南医科大学附属医院党委副书记、院长。

德国埃尔朗根大学客座教授及兼职博士生导师、澳门科技大学、暨南大学兼职博士生导师，中国医师协会神经外科医师分会第六届委员会委员，四川省卒中学会神经外科分会第一届委员会副主委，国家自然科学基金评审专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学术和技术带头人，四川省卫生健康领军人才，四川省卫健委突出贡献中青年专家。

如何观看节目：

一、下载“人民好医生”客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后观看，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。