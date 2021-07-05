河北省开展党史学习教育主题系列活动

近期，河北省积极组织全省妇幼保健机构开展党史学习教育主题系列活动。

据了解，五月底，河北省卫生健康委委托省妇幼保健协会组织开展妇幼保健机构党史学习教育暨党建和妇幼文化建设经验交流视频会。中国妇幼保健协会副会长兼党支部书记宋世琴莅临会议，并作《凝心聚力铸党魂，乘势而上促发展》主题授课；上海交通大学、建党精神研究中心主任陈挥受邀出席并讲授主题党课，河北省妇幼保健协会名义会长胡炜进行《不忘初心，砥砺前行，奋斗进行中的河北妇幼健康事业》主题授课。

中国妇幼保健协会副会长兼党支部书记宋世琴作题为《凝心聚力铸党魂，乘势而上促发展》授课。受访者供图

此外，湖北省各级妇幼保健机构也纷纷举办上党课、学党史，观看《共圆妇幼健康梦》，追寻建党百年足迹，重温入党誓词的系列活动。通过走访党史博物馆、革命圣地等实践活动，了解党史文物和文献资料，深情回顾党领导人民进行革命斗争的辉煌历史，激励全体党员不忘初心，践行使命，传承红色基因，真抓实干不断提升全省妇女儿童健康水平。