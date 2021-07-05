一刻钟便民生活圈如何勾画

清晨7点，北京市丰台区万芳路边一家24小时营业的便利蜂小店，正是早上营业的高峰时间，中式、西式早餐一应俱全，商品售卖以自助选购和电子结算为主。沿着万芳路往北走上几分钟，在万芳路和丰台东路的交会处，也有几家个人经营的售卖早点的餐饮小店，现场制作的鸡蛋灌饼、油条，吃起来别有一番风味。再顺着丰台东路向东西延伸，不到10分钟的路上，肯德基、麦当劳、永和大王等连锁快餐店在这个时间同样售卖价位不等、品类丰富的各种早餐。

在中国大大小小的城市，这样的早餐售卖布局司空见惯。不仅如此，以早餐为代表的各类社区商业也正在大小城市中铺展开来，一端连着千千万万的社区居民，另一端连着个体工商户、小微企业、连锁企业等各类商家。

在快速发展的同时，社区商业也面临着社区居民更丰富需求的考验。近日，商务部等12部门联合印发了《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》（以下简称《意见》），瞄准解决的正是以社区居民为服务对象的便民生活圈建设相对滞后、与满足人民日益增长的美好生活需要不相适应的问题。

疏通微循环“毛细血管”

近年来，我国社区商业发展迅速，便利店等零售业态加快布局，社区团购等新模式创新迭代，社区生活服务中心等集聚众多民生服务，为居民的日常生活提供了极大便利。

“社区商业是城市商贸流通的‘毛细血管’，最贴近终端消费者，具有民生性强、消费频次高、服务场景多、便利度高等特点。”商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣在接受记者采访时表示。随着信息技术创新应用和居民消费升级步伐加快，消费者对社区商业搭载多种服务、满足“一站式”购物需求的期待也越来越高。因此，此次《意见》鼓励“一店多能”，搭载代扣代缴、代收代发、上门服务等项目，通过跨界经营提高便民服务能力。

社区商业正迎来快速发展的机遇期。中国连锁经营协会、浙商证券股份有限公司联合发布《时代性大趋势系列：本地生活服务连锁研究》显示，我国第三产业增长迅速，日常消费是占比最大、最具潜力的赛道，而日常消费服务产值从2003年占比第三产业的24.8%提升至71.8%，是第三产业的主要门类。

不仅如此，突如其来的新冠肺炎疫情影响叠加市场竞争格局变化，为便利店进社区，进而扩大服务网络范围提供了有利条件。

服务多样化和丰富化成为便利店打造市场差异化的核心竞争力之一。以打造多功能的共享生活休闲中心为基础，优化商品和服务项目供给，例如便利店扩大鲜食产品销售、设置店内就餐休闲等多种类型服务，丰富消费者的购物体验。

补齐“小而不精”短板

近年来，我国商务部等部门多次提出，要在城市打造“一刻钟便民生活圈”，积极推动商业资源下沉社区，着力补齐社区商业发展的短板，不断提高社区居民生活的便利化、智慧化、品质化水平。

在银川新华百货商业集团股份有限公司董事长曲奎看来，城市商业未来的方向就是大而全和小而美。“要么什么都有，要么就离社区近一点。”曲奎解释说，离社区近一点的购物中心就是便民服务，做差异化和选择性布局。“大而不全，大家不愿意去，小而不精也不行。”

然而，“小而不精”的现象并不少见。关利欣认为，目前不同地区社区商业依然存在商业网点布局不均、设施老旧、新业态新技术新模式发展不平衡不充分等问题。

目前，社区商业网点配套相对滞后，一些老旧小区的商业设施升级速度也落后于消费升级。此外，社区商业购物类多，服务类少。不少地方的社区商业处于无序发展状态。

有专家表示，是否能为消费者提供高性价比的商品是社区商业的核心竞争力，供应链决定了是否能有高性价比的商品。同时，企业在前端运营上还需要线上线下结合，要有足够的网点和规模并提供很好的客户体验。

谈到社区商业的发展方向，关利欣表示，未来，需要结合各地实际情况，推动科学优化布局、补齐设施短板、丰富商业业态、创新服务能力、引导规范经营，提高服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平，将便民生活圈打造成为促进形成强大国内市场、服务保障民生、推动便利消费及扩大就业的重要平台和载体。

有力支撑消费创新

在构建新发展格局下，“一刻钟便民生活圈”这类城市消费对提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费有哪些拉动作用？

关利欣表示，随着经济社会进一步发展，将有更多人进入城市就业和生活，城市消费成为我国消费市场的“基本盘”。作为城市消费的重要组成部分，社区商业的高质量发展，对于激发居民消费潜力、满足人民群众美好生活需要、形成经济发展与民生改善的良性循环、促进形成新发展格局具有重要作用。

国家信息中心经济预测部副研究员邹蕴涵在接受记者采访时表示，在提升传统消费方面，城市居民平均收入更高，对品质生活的要求更高，这部分新需求能引导传统消费品供给加快升级，产生更高品质的新供给，从而带动传统消费升级换代。从培育新型消费看，城市居民消费观念更加开放，更易接受新业态、新模式，有利于消费业态模式加快创新。从发展服务消费看，城市居民消费结构更加偏向发展型、享受型，对于服务消费的需求已经进入快速增长期，这能够为服务消费扩围提质提供支撑。总体来看，城市消费是消费基本盘的稳定器、消费创新的重要支撑。（记者 冯其予）