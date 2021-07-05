6月30日，备受关注的“新式茶饮第一股”奈雪的茶正式登陆港交所。然而，和预期不同的是，其在上市首日开盘即破发，截至收盘，报价17.12港元，较19.8港元的发行价下滑了13.54%。

本应成为资本市场的新宠儿，“新式茶饮第一股”为何在开盘首日失宠？它的表现会不会导致整个行业的估值泡沫因此破灭呢？

其实，资本对于从新生代的悦己消费中孕育而来的新式茶饮一直宠爱有加。纵观站在新茶饮赛道的头部品牌们，无论是坚持把空间理念贯穿到底的奈雪，还是走新零售路径的喜茶，或是走区域路线，把茶饮做成城市名片的茶颜悦色，此前都纷纷完成了大额融资，特别是前不久估值达到600亿元的喜茶，更是刷新了中国新茶饮的融资纪录。

资本嗅着茶香而来，但他们看重的不仅是茶饮本身，更是中国年轻群体的消费潜力。特别是在消费升级的大背景下，无论是不断推陈出新的产品口味，还是具有强烈社交氛围的空间体验，抑或是越来越贴近年轻消费者的数字化运营模式，可以说，新式茶饮步步踩中了中国社会消费升级的上升通道，正在潜移默化地推动着大众消费方式的变革。

然而，面对高度饱和、没有产品壁垒的茶饮行业，资本市场又必须格外谨慎。逐利是资本的天性，此番资本市场的谨慎主要是对于新茶饮行业能否持续赢利的理性考量。新式茶饮如何在高质量和降成本之间寻求平衡？是继续做赚快钱的网红还是建立品牌的长期价值？如果一个企业无法建立自己的品牌护城河，就很难冲破盈利难的困局，那么无论是“新式茶饮第一股”还是“第二股”“第三股”，终将只能是昙花一现，抱憾离场。

好茶需要时间的沉淀，新式茶饮的发展也需要细细深耕。对于“新式茶饮第一股”来说，上市不是终点，而是新的起点。企业应以上市为契机，以更高品质的产品、更舒适的体验、更优质的服务、更开放透明的管理，逐渐构筑起品牌竞争的壁垒，用产品力、品牌力、数字化打造一个能够走向世界的超级品牌。

同时，资本对于新茶饮市场的判断也要将眼光放得更长远一些，不仅盯着账面看，更要瞄准未来看。要相信，任何一个行业都会经历去粗取精、去伪存真的过程，更要相信，中国消费市场的巨大潜力就是企业发展的不竭动力。应该对那些尚在时光中磨炼自己的企业抱有耐心和信心，总有一天你会品尝到他们沉淀之后的芬芳滋味。（姜天骄）