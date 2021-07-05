进一步发挥中医药等传统医药在新冠肺炎防治中的重要作用——国家中医药管理局局长于文明谈金砖国家传统医药合作

日前，金砖国家以线上线下相结合的方式，共同举办“2021金砖国家传统医药研讨会”。与会代表一致认为，金砖各国应进一步发挥传统医药在新冠肺炎防治中的独特优势和作用。

我国同金砖国家在传统医药领域的合作取得了哪些成果？此次研讨会有哪些新亮点？未来如何继续加强中医药国际交流与合作？新华社记者专访了国家中医药管理局局长于文明。

我国高度重视金砖国家传统医药领域合作

问：此次研讨会是在什么背景下举办的？

答：2020年11月17日，习近平主席在出席金砖国家领导人第十二次会晤并发表重要讲话时提出：“我倡议五国召开传统医药研讨会，探索传统医药在新冠肺炎防治方面的作用，为全球疫情防控增添有力武器。”

其后，今年金砖主席国印度对研讨会的主题、内容等提出了积极建议，与我国共同作出了研讨会相关安排，在其他金砖国家参与下，最终促成了这一次联合主办的“2021金砖国家传统医药研讨会”。

问：我国同金砖国家在传统医药领域的合作取得了哪些成果？

答：金砖国家在传统医药领域一直保持着良好的合作。2017年7月，金砖国家卫生部长会暨传统医药高级别会议在中国天津召开，会上通过了《金砖国家加强传统医药合作联合宣言》。

2018年以来，我国政府高度重视金砖国家在传统医药领域的合作，特别是应用传统医药防治重大疾病和新发传染病方面的国际交流与合作。中国同俄罗斯合作建立了中国—俄罗斯中医药中心（莫斯科）、中国—俄罗斯中医药中心（圣彼得堡），又推动与印度、巴西等国有关部门签署了关于传统医药领域合作的谅解备忘录。2020年新冠肺炎疫情发生以来，我国在疫情防控和患者救治中充分发挥中医药特色优势，并多次通过视频连线等方式，积极向其他金砖成员国分享防控经验。

中医药在新冠肺炎防治中发挥了重要作用

问：此次研讨会在议题安排上有哪些特点和现实意义？

答：当前，新冠病毒还在变异，全球疫情形势依然严峻。在此背景下，召开以“传统医药在公共卫生体系应对新冠肺炎中的作用”为主要议题的研讨会，交流介绍中国充分发挥中医药的独特优势和作用应对新冠肺炎疫情的有关情况及中西医结合防治方案，推动各国充分发挥传统医药优势和作用，有利于促进国际抗疫合作，有利于控制全球疫情传播，对维护世界各国民众健康和生命安全具有重要意义。

特别是在此次研讨会上，国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作专家组组长黄璐琦院士和副组长张忠德教授分别与参会各国代表，分享了中国中医药防控新冠肺炎疫情和救治新冠肺炎确诊患者，尤其是应对“德尔塔”和“德尔塔+”变异毒株的防治策略和有关经验。

今年5月以来，在面对“德尔塔”变异株引起的广东新一轮新冠肺炎疫情防控中，坚持“中西医结合、中西药并用”防控救治方案，中医和中西医结合治疗的患者有156例，占93.4%，其中单纯使用中药治疗的占70%以上，再次取得了良好的效果。介绍这些情况，让金砖各国应对新冠病毒及其新变异株的信心大大增强，也使金砖各国对中国中医药疗效作用有了更深刻的了解和认识。

问：这次研讨会有哪些重要成果和亮点？

答：应该说这次研讨会成果很多，亮点纷呈。

一是分享交流了中国经验和中国方案，并向金砖国家介绍了中西医结合、中西药并用的特色优势和独特价值作用。本次研讨会上，国内专家向金砖各国介绍了中医药防治新冠肺炎的相关经验和中药新药研发情况，并结合临床实践重点分享了中国中医药团队总结出的“德尔塔”和“德尔塔+”变异毒株新冠肺炎的核心病机和用药规律，赢得了与会各国卫生部门官员和传统医药专家的普遍赞誉和高度肯定，再一次充分展示了中医药在应对新冠病毒及其变异毒株造成的疫情中的重要作用。

二是深化了金砖国家在传统医药领域的交流合作，巩固了我国在全球传统医药领域的地位和影响力。在印度担任金砖主席国期间，我国主动发起并召开金砖国家传统医药研讨会，与金砖各国分享中医药抗疫经验，推动金砖国家形成应用传统医药抗击全球疫情的合作共识，进一步确立了我国在全球传统医药领域的历史大国形象，夯实了我国与各国在公共卫生体系中开展中医药合作的基础。

三是形成了加强传统医药交流合作的共识，并共同发表了宣言。继2017年《金砖国家加强传统医药合作联合宣言》后，经我国倡议，金砖国家在本次研讨会上通过了《2021金砖国家应用传统医药抗击新冠疫情在线宣言》，一致同意加强金砖国家合作，共同抗击疫情，提出要进一步发挥传统医药在疫情防控中的独特优势和作用，深化传统医药领域交流与合作，让传统医药更好地护佑当地民众健康。这个在线宣言的通过，也是本次研讨会的一大亮点。

进一步推动中医药国际交流与合作

问：在加强中医药国际交流与合作方面，下一步，国家中医药管理局还有哪些工作计划？

答：下一步，国家中医药管理局将继续贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的系列重要论述，特别是关于金砖国家加强传统医药合作的重要指示精神，进一步推动与其他金砖国家开展中医药国际交流与合作。

明年，中国将担任金砖主席国。我们将充分总结和利用本次研讨会经验及成果，认真谋划好2022年金砖国家传统医药领域主场外交活动，充分体现我国传统医药第一大国的责任和担当。

国家中医药管理局还将进一步加强中医药国际交流与合作，讲好中医药疗效故事。还要积极筹备好、承办好“上合组织传统医学论坛”等若干交流合作活动，推进合作平台机制构建，推动落实共建人类命运共同体和卫生健康共同体工作。尤其以中医药参与疫情防控合作为重点，继续加强中医药抗疫方案和经验的介绍，同世界各国分享中医药抗疫的经验做法，开展国际抗疫合作，为各国抗疫贡献更多中医药智慧和力量。