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北京今日雷雨来袭 局地有暴雨并伴有风雹

2021年07月05日08:34 来源：中国天气网

　　今天（7月5日）北京雷雨来袭，夜间为主要降水时段，局地有暴雨，并伴有风雹天气。公众请及时关注临近预警信息，做好防范。

　　昨天，北京天气晴晒，紫外线很强，气温较高，南郊观象台最高气温33.9℃，炎热回归。

　　今天北京雷雨来袭，部分地区雨强较大并伴有强对流天气。北京市气象台今晨6时发布天气预报，预计，今天白天多云转阴有分散性雷阵雨，北转南风二三级，最高气温31℃；夜间阴有小到中雨，伴有雷电，南转北风二三级，最低气温22℃。

　　今天白天，北京有分散性雷阵雨，公众外出请携带雨具，注意防雷避雨；夜间为主要降水时段，过程累计雨量中雨，局地有暴雨，并伴有风雹天气，请注意防范。

　　明天，北京或仍有降雨，最高气温30℃，最低气温22℃。

　　气象专家提醒，近日北京降雨频繁，并伴有强对流天气，公众请及时关注临近预报、预警信息，注意防范强降雨和强对流天气对交通出行等方面的不利影响，防御山洪、滑坡、泥石流等灾害。

(责编：崔元苑、杨迪)


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