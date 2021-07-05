中国生物医学技术令人惊叹（“老外”这样看中共）

我现在定居在中国江苏省的美丽城市无锡。我有一个中文名叫“博江盟”。1986年，我因为旅游，第一次来到中国。

当时，作为一个背包客，我乘坐火车和公共汽车背包游历中国，访问了上海、南京和北京等重要城市，还到过广东、湖南和四川等省份。1986年，中国刚实行改革开放不久。在农村，我很好奇，还能看到一些不起眼但非常有用的生产工具和基础设施，比如拖拉机和公共浴室。当时有人告诉我，对一个中国家庭而言，最幸福的三件事是拥有洗衣机、电视机和电冰箱。

从1986年到2016年，在搬到中国居住前，我曾多次访问中国。爱好旅行和骑行的我，见过中国一些非常美丽的地方，比如喜马拉雅山、张家界、庐山等中国著名的旅游景点。在旅行中，能品尝当地美食是一件特别幸福的事情。比如，在西安的回族街区，我就品尝到了非常美味的饺子。2010年，我还参观了上海世博会。那是一次美好的经历。我不仅在各国的场馆停留，还在与中国未来城市愿景密切相关的场馆中度过了一段愉快的时光。

2016年以来，我在位于苏州的长风药业股份有限公司担任首席技术官的全职工作。在这里，我参与研发并实施了新的技术方法。在中国工作，非常令人兴奋。因为这里的工作环境非常有活力。例如，我们公司今年刚刚为中国市场推出一款新产品，有两座新大楼正在建设中。在其中工作，我非常有成就感。

1986年，初次到中国时，我的印象是，从农村来的工人开始建设城市、基础设施和工厂。从那时起，中国发达的教育体系和深厚的教育文化，为中国的发展做出了巨大贡献。在重视教育的文化氛围中，中国培养了很多专业领域的工程师。他们为社会的进步做出了很大贡献。

去年暴发的新冠肺炎疫情就是对中国生物医学领域技术的良好检验。中国科学家和医学专家们的突出表现令人惊叹。首先，新冠病毒基因序列在中国的测序速度非常快，为全球疫情防控和开展疫苗研发提供了巨大帮助；其次，中国通过采取严格的疫情防控措施，快速切断病毒传播链条，基本控制住疫情；此外，在国际合作方面，当疫情在全球暴发时，中国不断向世界输出个人防护装备、医疗器械和疫苗等抗疫物资，对全球特别是发展中国家抗疫做出巨大贡献。

在中国共产党的领导下，中国坚持走和平发展道路。这是符合中国自身发展需要的客观选择，是中国自身文化传统和社会制度的必然要求。哲学家让-雅克·卢梭在300年前曾表达过类似理念，即每个国家都需要根据本国的文化和历史来选择适合本国发展的模式。只有这样，每个国家才能在实现自身发展的同时，为推动世界和平发展作出更大贡献。

回望我初次来华时的情景，中国的发展变化令人感到震撼。我期望中国的发展势头能继续保持下去。

（本报记者贾平凡采访整理）