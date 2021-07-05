“阿根廷人民欢迎中国疫苗”——访阿根廷驻华大使牛望道

“我的中文名字是牛望道，‘牛’在中文里有很多美好寓意，我期待阿中关系能在今年得到进一步升华。”时值中国农历牛年赴华履新，阿根廷驻华大使牛望道日前接受人民日报海外网采访时表达了对两国关系发展的期待。

“欣赏中国的多样性”

履新驻华大使短短几个月，牛望道步履匆忙，却已到访10余个城市。牛望道在青藏高原领略了三江源头的壮丽奇观；在云贵高原，他体验了中国少数民族特色文化。“我非常欣赏中国的多样性，每个地区都有独特的美景、美食和文化风俗。”牛望道说。

在牛望道眼里，中国“太大了”“人口众多”，“仅江苏一个省的人口数几乎是阿根廷全国总人口数的两倍，而其生产总值超过阿根廷全国生产总值的3倍。”牛望道认为，地广人众意味着发展机遇，他希望阿中两国继续加强地方交流合作，“撮合”更多友好省市。目前，阿根廷科尔多瓦省与同为汽车生产大省的江苏省结成友好省市；圣胡安省与山东省则因矿业领域的突出优势走到一起。“我们找到具有相似性或者互补性的省份，帮助他们结对子，更好促进两地之间交流合作。”牛望道表示。中国与阿根廷建交49年来，双方已缔结了25对友好省市关系，开展了丰富多彩的交流合作，这成为两国全面战略伙伴关系重要组成部分。

阿根廷与中国分处地球两端，两国相距约2万公里，时差11个小时，飞机不能直飞，但彼此之间似乎并不陌生。这其中，日益频繁的人文交流发挥了特殊的桥梁作用。

2020年底，阿根廷传奇球星迭戈·马拉多纳逝世的消息令全世界球迷心碎。中国球迷以多种形式怀念马拉多纳，这让牛望道非常感动，在他看来，以马拉多纳为代表的体育界人物是“真正的大使”，是促进两国文化沟通、人民相互理解的重要桥梁。

谈及体育交流，牛望道对即将举办的北京冬奥会充满期待。“阿根廷是最早支持中国举办冬奥会的国家之一。”牛望道提到，今年初，他曾与多位驻华大使一同前往张家口参观冬奥村建设，“无论室内场还是露天雪道等一系列基础设施都建得非常好。我们相信北京冬奥会将成功举办。”

中国展示出大国担当

面对席卷全球的新冠肺炎疫情，中阿两国人民同舟共济、守望相助，两国传统友谊在抗疫斗争中得到升华。防疫期间，布宜诺斯艾利斯省何塞西帕斯市为湖北襄阳市、江西上饶市寄来抗疫物资；广东省则连线门多萨省分享抗疫经验……“友城之间相互支持非常重要。”牛望道补充说，“感谢中国在关键时刻给予阿根廷的支援与帮助。”

对于阿中两国开展包括临床试验等多项疫苗合作，牛望道感到非常高兴：“中国疫苗对阿根廷大规模疫苗接种计划来说至关重要。阿根廷人民欢迎中国疫苗，对中国疫苗的评价很高。”牛望道认为，中国展示出大国担当，为包括阿根廷在内的很多国家提供疫苗，体现出负责任的大国精神，“阿根廷希望继续加强两国在生物科技和医药领域的创新发展”。

中阿共同研发新冠肺炎疫苗的成功经验，让牛望道深刻体会到两国在科研创新领域合作的必要性。与中国一样，阿根廷非常重视科技创新发展，“科技能够推动国家经济发展，增进人民福祉，也是决定国家实力的关键因素。”

谈及中国科技领域的“国之重器”，牛望道非常了解：嫦娥四号探测器实现人类首次月背软着陆，北斗卫星导航系统是联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底再创中国载人深潜新纪录……看到中国近年来科技成果丰硕、成就斐然，牛望道期待阿根廷可以通过与中国科技合作带动本国经济社会发展，“当前，中国在科技创新方面居于世界先进地位，两国加强科研合作可以实现共赢。”

除了关注中国重大科技成果，牛望道也注意到中国电子商务和互联网经济的高速发展，中国电子支付和网络购物的普及程度令他惊讶。“未来是属于电商的，我们要利用好这样的平台，更好地促进阿中贸易。”牛望道表示，阿根廷已经在中国多个平台上建立了阿根廷国家馆，也正在考虑未来通过直播或其它互动形式为阿根廷产品“带货”。

“中国的成就绝非偶然”

不论是中国研制的新冠肺炎疫苗被世卫组织列入紧急使用清单，还是中国在太空深海等领域取得重要突破，牛望道认为，“中国的成就绝非偶然”，而是得益于中国共产党用正确的政策指导发展、保障人民福利。

对于中国共产党领导的脱贫攻坚战取得全面胜利，牛望道表示祝贺。他表示，联合国秘书长也对中国减贫成就表示赞赏，中国提前10年完成了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标。“从政者都应当把增进人民福祉当作目标。”牛望道说。

建交49年来，中阿关系持续平稳快速发展，中阿关系已经成为新兴市场国家和发展中国家团结合作、共同发展的典范。牛望道表示，阿中两国执政党始终保持着亲密的合作关系，这种关系将进一步得到升华。阿政府及各党派非常认同中国提出的“人类命运共同体”理念，希望与中国一道共同促进全人类的发展。

牛望道认为，中国发展对世界来说都是好消息。中国能够在防疫期间实现经济正增长非常不易，2021年中国国内生产总值增长率预计将达到6%以上，“只要中国经济持续发展下去，阿根廷和全世界都将从中获益。”牛望道表示。