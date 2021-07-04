综合医院中西医协同有了“路线图”

国家卫健委等三部门日前出台《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》，从完善中西医协同制度、加强中医临床科室建设、创新中西医协作医疗模式、培养中医药人才队伍等方面绘出了“路线图”。

中西医结合更加制度化

意见要求，要总结新冠肺炎疫情防控医疗救治经验，进一步加强二级及以上综合医院中医药工作，完善中西医结合相关制度，并将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核。

意见明确，三级综合医院应当按规定全部设置中医临床科室，设立中医门诊和中医病床，有条件的可设立中医病区和中医综合治疗区；鼓励和支持二级公立综合医院设置中医临床科室；有条件的综合医院可以探索开展中医治未病服务，发挥中医药“未病先防、既病防变、瘥后防复”的优势和作用。

有条件的综合医院特别是三级甲等综合医院，要按照标准设置中药房，提供中药饮片、中成药和中药配方颗粒调剂服务以及中药饮片煎煮服务，并进一步优化中药药事服务流程，加强调剂、煎煮、配送等全过程质量控制，让人民群众放心用中药。

意见还提出，推动构建完善中西医结合分级诊疗服务体系，充分发挥中医药在基层常见病、多发病和慢性病防治中的作用。加强县级综合医院中医临床科室建设，没有设置县级中医医院的边远地区和少数民族地区，要在县级综合医院基本实现中医临床科室全覆盖。

中西医会诊将成为常态

国家卫健委等部门要求，综合医院要创新中西医协作医疗模式，临床科室要强化中医类别医师配备，将中医纳入多学科会诊体系，鼓励针对中西医结合优势病种组建中西医结合专科专病科室。

综合医院要加强科室间及同中医医院间的中西医协同攻关，找准中医药治疗的切入点和介入时机，研究制定实施“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案；还要聚焦癌症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病、老年痴呆、高原病防治和微生物耐药问题等加强中西医结合临床研究。

国家中医药局等部门将扩大并深化重大疑难疾病中西医临床协作试点项目，推动中西医强强联合，共同研究制订重大疑难疾病中西医结合专家共识和临床诊疗指南。

为严格规范中医医疗行为，意见还要求规范中医病历书写和中医药用语，提升中医诊疗规范化水平。中医诊疗质量保障情况将纳入医院评审标准，加强综合医院中药处方质量管理，促进中药合理使用。

推动临床医师“能西会中”

意见提出，综合医院要加大中医药专业技术人员配备力度，制定完善培养计划，通过临床跟师、优秀中医临床人才研修、建设名老中医药专家传承工作室等方式，传承老中医药专家学术经验，加强优秀人才梯队建设和人才储备，形成结构合理的人才队伍。

意见还提出，支持有条件的综合医院探索开展中医医师规范化培训，加强中医科室护理人员培训，提高辨证施护和中医特色护理能力水平，提供中医药特色护理和健康指导。

公立综合医院要组织开展“西医学习中医”高层次人才培养，支持临床类别医师学习中医药知识技能，在学习时间、薪酬待遇等方面予以保障，并通过开展中医药专业知识轮训使他们具备本专业领域的常规中医诊疗能力，逐步做到“能西会中”，推进中西医结合诊疗服务覆盖医院主要临床科室。

根据意见，中医药职称评聘制度将进一步改革完善，把中医医学才能、医德医风作为主要评价标准，把会看病、看好病作为主要评价内容，以中医药理论掌握程度和运用中医理、法、方、药处理疾病的实际能力为主要考核指标。对未列入《卫生专业技术资格考试专业目录》的中西医结合相关专业，可按照有关要求采取评审等办法确认初、中级专业技术职务的任职资格。