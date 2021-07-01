马晓伟：确保疫苗、试剂、药物等公共产品公平可及 共同构建上合卫生健康共同体

6月30日下午，上海合作组织（以下简称“上合组织”）成员国第四次卫生部长会议以视频方式举行。会议由轮值主席国塔吉克斯坦卫生部长主持，来自上合组织成员国卫生部长、上合组织秘书长以及世界卫生组织等国际组织代表连线参会。

马晓伟在视频致辞中表示，新冠疫情发生后，中方与上合组织成员国同舟共济、守望相助，以实际行动为国际抗疫合作贡献了“上合力量”。马晓伟介绍了中方疫情防控工作最新进展和参与国际抗疫合作的情况，呼吁各方继续坚持多边主义、深化抗疫合作、反对疫情政治化和污名化，加强卫生体系建设，确保疫苗、试剂、药物等公共产品公平可及，共同构建上合卫生健康共同体。

与会各方表示愿继续推动在疫情防控、疫苗及药物研发等卫生健康领域的合作。会议通过了《上合组织成员国第四次卫生部长会议成果声明》和《上合组织成员国卫生领域合作主要措施计划（2022—2024年）》。

马晓伟主任以视频方式出席上海合作组织成员国第四次卫生部长会议