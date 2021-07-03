德国总理府：已完全接种疫苗者预计将不再受“封城”影响

中新社柏林7月2日电 (记者 彭大伟)德国总理府部长布劳恩2日表示，即使今年秋季出现第四波新冠疫情，已完全接种疫苗者仍有望不再受“封城”措施影响。他同时强调，实现这一点的前提条件是疫苗届时仍对新冠病毒有效。

德国境内疫情数据已降至近一年来低位。疾控机构当天公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为649人、69人。截至2日，德国累计确诊372万人，死亡91007人。而随着新冠疫苗交付量的提高，德国疫苗接种速度亦正在加快。截至2日，德国累计接种7580万剂次疫苗，31487487人已完全接种，占总人口的37.9?%。

布劳恩当天在中德意志广播(MDR)的采访中作出上述表示。他引用德国疾控机构的表述称，目前已知的病毒变异对于已完全接种新冠疫苗的人群而言都不会在流行病学意义上产生显著影响，亦即已完全接种者“既不会面临被感染的威胁，也不会威胁到其他人”，因此便没有理由再让这部分人减少其人际接触。

布劳恩表示，对于已接种人群而言，接下来可以令他们重新回到剧院、商场等过去在“封城”期间被关闭的场所。他指出，多项研究已显示，现有的大部分疫苗都能抵御德尔塔毒株，如果疫苗对后续可能出现的新变异毒株仍然有效的话，那么已完全接种疫苗者今年11月将有望重回剧院等场所。

他同时强调，今后权衡是否应当实施“封城”，将不再只取决于“平均每十万人七日累计新增确诊数”这一项指标，观察发病人数和住院人数同样重要，因此住院率将成为观察疫情严峻程度的重要指标。(完)