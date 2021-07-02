“十四五”期间我国将稳步提高社保待遇

新华社北京6月30日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部6月30日宣布印发的《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，部署了就业、社会保障、工资收入分配等六方面重点任务和重大举措，提出19项量化指标，其中要求社保待遇水平稳步提高，基本养老保险参保率达到95％。

围绕多层次社会保障体系更加健全，规划提出，建立实施企业职工基本养老保险全国统筹制度，补充养老保险基金规模超过4万亿元。稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄，将公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员全部纳入工伤保险制度。失业保险、工伤保险参保人数分别达到2.3亿人、2.8亿人。

围绕实现更加充分更高质量就业，规划提出，“十四五”时期城镇新增就业5000万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，城镇登记失业率控制在5％以内；开展补贴性职业技能培训7500万人次。

围绕技术技能人才队伍素质不断提升，规划提出，“十四五”期间新增取得专业技术人员职业资格证书人数1300万人，每年招收博士后研究人员2.8万人；新增取得职业资格或职业技能等级证书4000万人次，其中高级工以上800万人次。

围绕工资收入分配制度更加完善，规划要求，工资合理增长机制更加健全，劳动报酬在初次分配中的比重逐步提升，工资收入分配结构明显改善。以增加知识价值为导向的收入分配政策更加完善，符合事业单位特点的工资分配制度基本建立。

围绕劳动关系更加和谐稳定、人力资源和社会保障公共服务体系更加完善，规划提出，“十四五”末，劳动人事争议调解成功率达到60%，劳动人事争议仲裁结案率达到90%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达到96%。社保卡实现发行应用全覆盖，持卡人数达到14亿人。