国家卫健委：6月30日新增新冠肺炎确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京7月1日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（福建3例，上海2例，安徽2例，四川2例，云南2例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例29例，解除医学观察的密切接触者2633人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例384例（其中重症病例8例），无现有疑似病例。累计确诊病例6600例，累计治愈出院病例6216例，无死亡病例。

截至6月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例438例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例86718例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91792例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1060056人，尚在医学观察的密切接触者12959人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察22例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者474例（境外输入467例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26781例。其中，香港特别行政区11923例（出院11630例，死亡211例），澳门特别行政区54例（出院51例），台湾地区14804例（出院10196例，死亡648例）。