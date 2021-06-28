访谈预告：雷光华谈“创湘雅特色世界一流医院 提升医院核心竞争力”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月28日10:00， 中南大学湘雅医院院长雷光华做客演播室，以“创湘雅特色世界一流医院 提升医院核心竞争力”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

雷光华，骨科学博士，一级主任医师，博士生/后导师。教育部“长江学者”特聘教授，科技部“中青年科技创新领军人才”，国家卫生计生突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴专家，国家临床重点专科骨科和运动医学学科带头人，全国先进工作者，全国青年岗位能手，湖南省“芙蓉学者”特聘教授，湖南省科技领军人才和骨科学科领军人才，湖南省普通高校学科带头人，湖南省首届“优秀科技工作者”，中南大学“湘雅名医”。湖南省第十三届人大代表。

现任中南大学湘雅医院院长、国家老年疾病临床医学研究中心主任、骨关节退变与损伤湖南省重点实验室主任、湖南省骨关节炎防治办公室主任、骨关节炎防治湖南省工程研究中心主任及湖南省关节外科临床医学研究中心主任。兼任中国医师协会骨科医师分会副会长、中国研究型医院学会副会长、全国骨关节炎工作委员会副主任委员、全国关节镜专业委员会副主任委员、湖南省医学会副会长兼骨科学专业委员会主任委员等职。担任SCI期刊《BMC Musculoskeletal Disorders》（JCR二区）副主编、《中国内镜杂志》主编及《Osteoarthritis Cartilage》等47家SCI期刊审稿人。

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