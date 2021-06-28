国家卫健委：6月27日新增新冠肺炎确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京6月28日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（广东5例，云南5例，四川4例，福建3例，湖南2例，北京1例，上海1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者1978人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例390例（其中重症病例11例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6561例，累计治愈出院病例6171例，无死亡病例。

截至6月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例462例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例86655例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91753例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1057634人，尚在医学观察的密切接触者16499人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者481例（境外输入465例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26605例。其中，香港特别行政区11917例（出院11625例，死亡210例），澳门特别行政区54例（出院51例），台湾地区14634例（出院9650例，死亡632例）。