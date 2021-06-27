打赢疫情防控阻击战

6月26日，据广州市卫健委消息，广州连续7天境内感染零新增，广州市中风险地区清零。目前广州市全市均为低风险地区，天河区全面恢复堂食。

广州全市均为低风险地区

6月26日，据广东省新冠肺炎防控指挥办《关于印发广东省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作指引的通知》，经广州市新冠肺炎防控指挥部同意，自2021年6月26日起，广州市部分区域疫情风险等级调整。

荔湾区白鹤洞街由中风险地区调整为低风险地区。

白云区永平街道集贤路集安街3号、集贤路109号由中风险地区调整为低风险地区。

其他地区风险等级不变。

此前，广州全市高风险地区已于6月24日清零；26日，广州市中风险地区清零。目前广州市全市均为低风险地区。

天河区全面恢复堂食

6月26日，据广州市天河区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部公告，广州天河区全面恢复堂食。

通告称，为进一步精准科学实施疫情防控，切实保障人民群众身体健康和正常生产生活，根据天河区疫情防控形势，现就做好餐饮服务单位常态化疫情防控工作有关事项通告，全区所有餐饮服务单位全面恢复堂食服务，提倡到店自取、外卖订餐。

餐饮场所须实行扫码（“通行健康码”）进场。对于没有使用智能通讯设备的人员可由亲属或所在居（村）民委员会、物业服务企业等代为申报生成本人“健康码”，并打印随身携带，在进入餐饮场所时供扫码查验。

餐饮服务单位应要求顾客测体温、戴口罩，开始饮食时才脱口罩，饮食完成后或离开座位立即戴口罩。在候餐区、取餐区、结账区落实“一米线”要求。有条件的餐饮场所，用餐区出入口分开设置。

餐饮服务单位应提供公筷公勺，控制餐饮场所就餐人数，大堂餐桌间顾客间距不少于1米，每桌不超过10人。每桌每批次顾客用餐后，餐饮服务单位应对桌椅进行消毒，再安排下一批次。

餐饮服务单位要落实从业人员健康管理制度，做好员工健康监测，督促其接种新冠病毒疫苗。员工上岗期间必须佩戴口罩，严禁有发热、咳嗽等呼吸道感染症状的员工上岗。

餐饮服务单位每天要对经营场所进行彻底清洁消毒，保持经营场所空气流通，严格落实好各项疫情防控措施。

以上措施将根据疫情防控需要进行动态调整。

广州连续7天境内感染零新增

据广州卫健委6月26日消息，6月25日0时至24时，广州市无新增境内确诊病例和境内无症状感染者。新增境外输入无症状感染者4例。新增出院病例10例。广州连续7天境内感染零新增。

截至6月25日24时，广东全省累计报告新冠肺炎确诊病例2727例（境外输入1161例）。目前在院181例。文/本报记者 张夕 统筹/蒋朔

国际疫情

德尔塔毒株蔓延

一些国家恢复防疫措施

为遏制新冠变异病毒德尔塔毒株进一步蔓延，以色列、澳大利亚最大城市悉尼和印度部分地区25日恢复或加强防疫限制措施。这种变异毒株同样威胁非洲、中亚和东南亚等地，世界卫生组织警告各国不要放松警惕。

以色列卫生部25日宣布，由于近期新冠确诊病例显著增加，当天中午12时起，重新实施室内场所强制戴口罩的防疫措施，同时敦促民众在拥挤户外场所戴口罩。这距以色列取消“口罩令”仅10天。

以色列国家新冠项目主管纳赫曼·阿什告诉以色列媒体，鉴于以色列连续4天单日新增确诊病例超过100例，24日报告新增确诊病例227例，卫生部决定恢复“口罩令”。阿什说，“我们看到每隔几天（新增病例）就会增加一倍”，这可能缘于高传染性的德尔塔毒株。

同一天，澳大利亚最大城市悉尼市区和东郊进入为期一周的“封城”，估计大约100万人受影响。

悉尼所属的新南威尔士州上周暴发新一轮疫情，16日发现本轮疫情首个病例。确诊者是悉尼市郊邦迪区一名司机，曾经接送过航空公司机组人员。新州卫生官员说，新一轮疫情由德尔塔毒株引发。截至26日，新南威尔士州本轮疫情累计确诊病例增至80例。

印度马哈拉施特拉邦25日同样加强了防疫限制措施，警告可能面临“更严重的第三波疫情”，因为印度最新发现了德尔塔毒株变种“德尔塔+”。

欧洲疾病预防控制中心23日发布的风险评估说，德尔塔毒株今年8月可能成为欧洲主要流行毒株；预计到8月初，欧洲联盟新增确诊病例中大约70%感染德尔塔毒株，预计到8月末这一比例将达到90%。

按法新社的说法，美国上周已完成基因测序的新增确诊病例中，35%感染德尔塔毒株，高于6月5日的大约10%。据新华社