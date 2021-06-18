全棉时代李建全：打造“中国棉花”品质国货形象

6月18日， 由中国棉花协会和全国棉花交易市场共同主办的第十二届“中国国际棉花会议”在苏州落下帷幕。本届会议以“打造开放、 包容、可持续的世界棉业”为主题，国内棉花产业链各方的行业组织、企业代表共同参与，探讨国内外棉业发展的深层次问题，共同推进棉花产业健康可持续发展。

稳健医疗董事长、全棉时代创始人李建全受邀参加，并针对消费端棉花标准制定、打造“中国棉花”品质国货建言献策。据介绍，全棉时代作为消费端的首批企业深度参与本次大会，并充分发挥消费端企业“接地气”的优势，通过协助中国棉花协会制定并推广消费端棉花标准，携手多方为消费者提供更多样化的产品选择、更贴心的产品体验，不断扩大棉制品消费，旨在打造“中国棉花”品质国货的形象。

第十二届“中国国际棉花会议”圆桌论坛环节。

全棉时代创立之初就定下三大原则，“质量优先于利润，品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值。”在“中国棉花的可持续发展”主题的圆桌讨论中，李建全表示，一家企业能长久发展，要看它对用户、对社会的价值到底有多大，这是全棉时代对平衡经济效益和社会效益的朴素理解。全棉时代始终坚信“全棉改变世界”，未来将不忘初心，充分发挥过往在标准制定方面的经验，为“中国棉花”品质国货形象打造奠定坚实的基础，以带动棉花行业消费端的更多企业践行规范化、可持续发展。

本次大会晚间还举办了由全棉时代独家冠名的“中国棉花之夜”活动，现场在政府有关部门、行业组织、企业代表以及众多媒体的共同见证之下，由中国棉花协会牵头，联合中国棉纺织行业协会、中国服装协会、中国家用纺织品行业协会、中国纺织品进出口商会共同发起的“中国棉花”可持续发展项目正式启动。该项目核心理念是：环境友好，品质优良，尊重劳动，全程可追溯，旨在建立可持续棉花标准及认证体系，推动中国棉花产业高质量、可持续发展。近期，中国棉花协会还邀请著名演员佟丽娅担任该项目公益推广大使，进一步推广“中国棉花”，树立“中国棉花”品牌良好形象。

在“中国棉花之夜”的尾声，由全棉时代打造的“棉·自然·出色”时尚走秀，向现场观众呈现了一场精彩的“棉”主题潮流时尚盛宴。