企业缴纳保险不能拿“上限”当“底线”

农民工受工伤后，企业补缴工伤保险并喊冤：“法律规定用工之日起30日内办理社保登记，之前试用期未过没来得及缴纳工伤保险。”

对此，律师提醒，员工入职前应办好各项手续，否则出了事后补也没用。

一场长达19个月的劳资纠纷的争议焦点，竟出在用人单位和工伤保险经办机构间。大连某实业公司认为，法律规定用工之日起30日内缴社保，朱军刚试用一天就出了工伤，不应由企业赔偿。当地工伤保险经办机构则认为，试用期出了工伤后才补缴工伤保险，工伤保险基金不予理赔。

近日，辽宁大连市中级人民法院维持原判，判决企业给付朱军一次性伤残补助金3.6万元和一次性伤残就业补助金4.2万元，并重申：企业莫拿“上限”当“底线”，工伤保险缴纳不及时，用人单位要担责。

上班一天，发生事故

2019年10月29日是朱军上班的第一天，没想到，当天下午就发生了事故，他的左手被电锯割伤，左食指离断伤。

朱军当时54岁，在大连某实业公司生产岗位上工作，签订了3年劳动合同，并约定了3个月的试用期。出事后，公司连忙将他送到医院救治，随后和朱军签订劳动合同并缴纳社会保险，同时为朱军申报了工伤认定。住院期间，朱军的工资按照企业平均工资发放。

朱军出院后，经鉴定，构成工伤九级伤残。他找到公司要求给付相关工伤赔偿，公司表示已为其缴纳了工伤保险，可以由工伤保险基金理赔。

可工伤保险经办机构工作人员告知，企业是在他发生工伤后补缴的，所以工伤保险只理赔工伤职工“新发生的费用”，主要赔偿由企业承担。也就是说，工伤保险基金只理赔医疗费，只有朱军与企业协商解除劳动关系，才可以理赔一次性医疗补助金。

企业总经理张鑫了解情况后觉得很冤，他认为，《中华人民共和国社会保险法》规定，用人单位应当自用工之日起30日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。“朱军是上班第一天发生的工伤，单位总不能先让员工休息一个月，等社保生效了再上班吧。”

未缴保险，企业买单

大连市公共法律服务中心了解情况后，指派北京市盈科（大连）律师事务所律师冯丹丹帮助朱军维权，申请了劳动仲裁，要求与企业解除劳动关系，给付相应赔偿。仲裁裁决企业给付朱军一次性伤残补助金3.6万元和一次性伤残就业补助金4.2万元。企业接到裁决后不服，向大连市甘井子区人民法院起诉，并表示工伤保险经办机构不理赔，朱军应当起诉机构，不应当起诉企业。一审维持裁决，企业上诉。

5月18日，在大连市中级人民法院的终审判决中，审判长认为，法律规定的30日内办理社会保险登记是“上限日期”不可超过30日，不是说让你等到第30天才去办理，也不是说不触碰30天这个法律“底线”就不违法。《工伤保险条例》第二条规定，企业应当为本单位职工缴纳工伤保险费。第六十二条规定，应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该用人单位负担工伤保险待遇项目和标准支付费用。企业明知道工作第一天也有出工伤的风险，也没在这之前缴纳工伤保险的，就要承担赔偿责任。因此，维持一审判决。

冯丹丹提醒企业，招收新员工，一定要先签订劳动合同，缴纳工伤保险，否则即便是上岗一天，出了工伤也是企业买单。（记者 刘旭)（当事人为化名）