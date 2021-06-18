赋权家庭医生 畅通转诊通道

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我为群众办实事·每月一题之案例

医疗机构专门为老年人提供一定比例现场号源，设立老年患者“无健康码”绿色通道，为老年慢病患者“送药上门”，年底老年友善医疗机构建设率不低于65%……聚焦“接诉即办”工作中群众反映较多的老年患者就医难点，市卫健委探索出台了一系列医疗服务改善措施，将“尊老”“助老”理念融入就诊全流程，提升了老年患者的就医感受。北京青年报记者了解到，本市年底前将基于114挂号平台建成基层转诊平台，将一定比例的核心医院号源“赋权”给家庭医生，方便其为老年患者预约挂号。

老年患者不再为“挂号”犯难

据市卫健委医政处副处长陆珊介绍，近年来，北京市持续完善预约诊疗服务，推进医疗资源合理配置使用，门诊预约挂号渠道从传统的窗口预约为主扩展到网络预约、微信预约、APP预约、自助机预约、诊间预约、出院复诊预约、社区转诊预约等多种预约方式并行，预约挂号方式更加灵活、便利。

在利用信息化技术丰富预约挂号方式的同时，本市还推出了不少改善措施，以适应老年人的挂号就医需求。具体包括：各医疗机构在做好非急诊全面预约的基础上，可根据本机构老年人就医实际情况，为老年人提供一定比例的现场号源，方便老年患者以其习惯的方式解决挂号问题；畅通代挂号渠道，京医通、114等预约挂号平台，医院的APP均可绑定多个就诊卡，方便由家人、亲友等代为老年人预约挂号；全市为老年人提供诊疗服务的医疗机构均开设了为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。

“部分医院为方便老年人就医，还纷纷出台‘自选动作’。”陆珊介绍，北京大学人民医院、广安门中医院、北京妇产医院、北京老年医院、北京中医医院等医疗机构纷纷鼓励门诊医师为老年人提供诊间复诊预约服务，免去老年患者复诊“抢号”烦恼；北医三院等医院创新号源管理方式，尝试了动态调整号源，例如，根据门诊量动态调整老年内科、心血管内科、内分泌科、神经内科等老年人常见、多发疾病的科室出诊单元，开放星期六、日全天门诊，满足老年患者挂号需求；顺义区中医医院增设了“助老便民加号单”，门诊增派辅助人员指导老年患者完成预约、取号等事宜。

建立老年患者“无健康码”绿色通道

进入医疗机构要测量体温、查验健康码和进行流行病学史调查……新冠肺炎疫情的发生，又给老年人就医带来了一些不便。“一些老年患者没有智能手机，一些虽有智能手机但不会使用，无法自主提供健康码，为此，全市为老年人提供诊疗服务的医疗机构均建立了老年患者‘无健康码’绿色通道。”陆珊介绍，各医疗机构对于有智能手机但不会使用的老年人，由工作人员、志愿者、社会工作者协助其进行健康码查询操作；对于无智能手机的老年人，则通过自助流调机、手工填写纸质流调表等方式完成流行病学史调查，确保老年人不因健康码和流调问题延迟、延误就诊。例如，北京世纪坛医院在门诊新添置了自助流调一体机。患者只需要在屏幕上签名，机器便可自动完成快速读取证件信息、自动填写流调表格的任务。患者手持机器打印的凭证，即可在医院通行。

超210万老人签约家庭医生

一直以来，本市始终扎实推进老年人家庭医生签约服务和医联体建设。截至目前，家庭医生签约服务已覆盖210.2万65岁以上老年人，医联体已覆盖全市600余家医疗机构。

为了进一步推动老年患者在家庭医生指导下有序转诊，在医联体内有序流动,市卫健委通过号源下沉的方式，确保老年人转诊通道畅通。“目前我们正在搭建基层转诊平台，一方面要求各二、三级医疗机构，以‘社区优先’为原则，畅通转诊渠道，扩大社区家庭医生预约号源数量，方便家庭医生为老年患者预约挂号。另一方面，综合医联体核心医院向医联体内基层医疗机构预留30%预约号源，医联体内二、三级医院对转诊签约老年患者提供优先就诊服务，便于基层医疗机构为老年患者提供预约转诊服务。”陆珊介绍，基层转诊平台，将依托于114挂号平台进行搭建，设计理念是给所有基层医疗机构在平台设置相应的账户，“通过给社区的家庭医生赋权，让其持有可分配的核心医院的号源，并做好老年人转诊的相关工作”。

此外，为发挥家庭医生作用，本市还通过在线问诊等方式，在保证安全的情况下开具处方，由社区卫生服务工作人员、社区志愿者或药品配送企业，为65岁以上诊断明确、病情稳定的家医签约老年慢性病患者，提供多种方式的“送药上门”服务。

据统计，自2020年至今，全市社区卫生服务机构为老年人送药上门84.5万人次。此外，去年社区卫生服务机构为60岁以上、本市户籍老年人减免医事服务费3318万元。

典型案例

消除数字“鸿沟” 提升老年人就医体验

“把身份证往上一贴，信息几秒钟就出来了。”普仁医院入口处，一台健康宝测温核验一体机随时“把关”，几位老年患者正在刷医保卡或身份证、老年卡完成预检筛查。

有了这台一体机，患者无需自行调取健康码、行程码，只要把身份证或医保卡、老年卡插入卡口或扫描，即可自动匹配出健康宝以及近期行程，同时进行体温检测，甚至连口罩都不必摘取。“这样大大方便了来院就诊的老年患者，缩短了老年人在预检筛查时的等候时间。”普仁医院院长曾文军表示。

北京青年报记者了解到，去年年底，东城区卫健委为区属各医院和社区卫生服务中心配置了22台健康宝测温核验一体机。同时，各医疗机构在门诊大厅增加服务人员，帮助老年患者完成进入医疗机构的预检筛查、预约挂号、打印化验单等，使老年患者的就医更加便利、顺畅。

值得一提的是，为减少患者往返医院检查的次数，让老年患者更加方便地在社区看病，东城区卫健委整合医疗资源，在北京市第六医院、北京市普仁医院分别建设东城区医学影像诊断中心和医学检验中心，实现社区卫生服务机构与区级医疗中心同质化的影像检查和检验化验的医疗服务。现在，老年患者在社区卫生服务机构出具的X光片及心电图都可以通过网络上传到区医学影像诊断中心，由专家作出诊断，并将诊断报告传回，患者在社区卫生服务机构即可打印影像诊断报告。

此外，依托普仁医院建设的东城区医学检验中心，老年患者不出社区就可完成与普仁医院同质化的多种检验项目的检查，包括医生开单，患者缴费、采血，标本通过专门系统流转至区医学检验中心，完成检测和检测结果回传发放，查询打印报告等。

截至5月底，区医学影像中心已完成700余次医学影像诊断，区医学检验中心已完成常规检测标本18840例。通过两个中心的建设，方便了群众就近社区就医，受到了社区患者、特别是老年患者的欢迎。

此外，东城区在6家区属医院开展“互联网+护理服务”工作，以出院患者、高龄、失能或半失能患者为主要服务对象。患者或家属通过手机APP网上预约，医院评估合格后，根据护理服务项目，安排护理人员上门服务，实现“线上申请、线下服务”，将优质的护理服务从医院延伸到家庭，满足了失能老年人、康复期患者和终末期患者等行动不变的人群对护理服务的需求。“服务项目包括静脉采血、血糖监测、PICC管路维护等25个护理服务项目及中医颈腰椎关节功能康复、长期卧床中医综合康复、一对一徒手功能训练+肢体功能训练等15项康复护理服务项目。”东城区卫健委副主任王旭红表示。

文/本报记者 解丽 摄影/本报记者 郝羿