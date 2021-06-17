对“料理包”市场加强监管

“餐饮开店省时省力更省心”“无需大厨，3分钟快速出餐”“无烟厨房，干净卫生”……近年来，涵盖各种中西菜肴、主食等食品的料理包，受到市场追捧。

对此，有人比较抵触，认为商家用料理包制餐“没锅气”，保障不了食物的风味。也有消费者欣然接受，甚至主动从电商平台上购买料理包，自己加热食用。对此，我们不妨先将其交给市场，让市场决定其能够走多远。

眼下市场对料理包接受度较高，是有一定原因的。对商家来说，料理包节省了食材成本、人力成本，提高了出餐效率。对消费者来说，预制菜迎合快节奏的工作与生活习惯，满足了懒人下厨的诉求。有机构预计，未来我国料理包市场规模有望保持10%以上增长。不过，除了把“料理包”交给市场，更要交给监管，以防其无序生长。

一是保障消费者的知情权。使用料理包本身并没有原罪，但如果故意隐瞒、不告知消费者实情，商家则侵犯了消费者知情权。有关部门必须监督商家明示相关信息，保障消费者的知情权，让消费者各取所需。倘若餐饮店打着现炒菜的幌子，实际上提供料理包餐饮，则涉嫌构成欺诈，应让相关餐饮店对消费者做出赔偿。

二是保障料理包的质量安全。在推广“明厨亮灶”的同时，必须坚决杜绝“黑暗料理”。一方面，要加强生产环节的监督检查，督促料理包企业守法合规经营，一旦发现企业未按规定实施生产过程控制，依法责令其停产停业，限期整改。另一方面，要加强流通环节的监督管理，加大抽检力度，对于劣质料理包及时下架，防止流入市场。（张涛）