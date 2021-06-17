桐树基因完成5亿元人民币C轮融资 加速体外诊断产品研发

6月15 日，常州桐树生物科技有限公司宣布完成5亿元人民币C轮融资。据了解，该轮融资由德福资本、博华资本和海松资本共同领投，金圆资本、海创母基金、银河源汇投资跟投，朗玛峰创投、拓邦投资加注。本轮所募集的资金将用于循环肿瘤DNA（ctDNA）、肿瘤早筛等后续多款体外诊断（IVD）新产品临床开发。桐树基因成立于2016年11月，曾先后于成立之初获得宁波博颐的天使轮投资，2018年获得A轮投资，2020年获得B轮投资。

桐树基因完成C轮融资新闻发布会现场。受访者供图

据介绍，在过去四年，桐树基因开发了肿瘤微卫星不稳定MSI、ctDNA等多款IVD诊断试剂盒，以NGS微量建库技术为核心提供基因检测服务，建立了以肿瘤基因组学标本库为基础的大数据转化研究中心，其研发的结直肠癌微卫星不稳定检测试剂盒于2021年1月获国内MSI检测首张三类医疗器械注册证。目前，桐树基因的临床实验室自建项目（LDT）已通过正规竞标流程入驻国内多家医院，为院内患者提供基因检测服务。

桐树基因创始人兼首席执行官严令华表示，桐树基因已与高通量测序生物公司赛默飞世尔（Thermo Fisher）联手，形成了基于高通量基因测序技术与生物信息分析的ctDNA精准检测体系、500多项分子病理检测项目，实现了对肿瘤无创、准确、动态的基因分析，为临床提供精准用药、疗效监测、术后复发监测、风险预测和早期检测等咨询服务，此外桐树基因还与因美纳Illumina达成战略合作，进一步优化测序检测服务。

“桐树基因坚持以医院为核心的‘产品+服务’布局，从临床需求端出发，将在未来开发更多获得国家药品监督管理局批准的创新产品，推动肿瘤精准治疗的发展，造福患者。”严令华说。