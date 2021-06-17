同等待遇接种大陆疫苗让我们特别有安全感

据新华社南京电 （记者陆华东）“给我们接种疫苗的医护人员非常专业、细心，没有任何不良反应，很期待打第二针。”谈起6月初接种疫苗的经历，62岁的江苏昆山台商李坜光连声称赞。李坜光非常挂念在台湾的亲友。“现在岛内疫情严峻，希望民进党当局能够坚持生命至上，不要纠结打哪一种疫苗，对人民有益的事情就应该积极去做。期待两岸交流早日恢复正常。”他说。

李坜光是和10多位台胞朋友一起在昆山当地接种的疫苗。他告诉记者，身边很多台胞朋友接种了大陆疫苗，不少人两针都已打完，工作生活更加安心了。

上世纪90年代，李坜光就来到昆山发展，目前担任昆山永续环境工程有限公司总经理。作为一名“老昆山人”，他既惊叹于大陆经济的腾飞，也庆幸自己来到大陆分享了发展机遇。疫情之下大陆高效的防控举措和经济发展的强韧，更是令他印象深刻。如今，公司营收已恢复增长，内销也越来越旺。

在无锡发展18年的台商陈进吉，最近也和30多位台胞一起在当地接种了大陆疫苗。

“从现场登记到疫苗接种完成仅花了10分钟，非常顺利。有疫苗保护，身体健康更有保障，以后往来两岸会更加方便。如果台湾疫情仍不能得到有效控制，我想让母亲也来大陆打疫苗。”陈进吉说，在疫情防控、疫苗接种等方面，大陆对台胞一视同仁，同等对待，各级台办更是帮了大忙。

已完成两针疫苗接种的昆山台青蔡曜谦告诉记者，最初他和身边的朋友也有疑惑，但看到大陆很多接种疫苗的人都没事，疑虑就打消了，通过台协会报名接种疫苗的人也越来越多。

“大陆疫情防控科学有效，台湾防疫却出了问题，我很担心台湾亲友，每天都跟他们保持联系。在我看来，防疫必须理性、科学。不管哪里生产的疫苗，只要有效，就可以用。”蔡曜谦说。

早在3月下旬，在淮安市洪泽区中医院工作的台胞闵楷家夫妇就接种了疫苗。“我们在医院上班，每天接触很多患者，早点接种疫苗，既是对自己负责，也是对前来问诊的患者负责。”因为对大陆疫苗充满信心，闵楷家还特地拍摄了接种现场的视频和照片，分享给台湾亲友，希望他们也能早日接种疫苗。

“现在台湾很多民众急切想接种大陆疫苗，可是民进党当局却不重视老百姓生命安全，令人困惑，感到无奈。”闵楷家说，大陆在疫情防控中始终坚持“人民至上、生命至上”，让人特别有安全感。