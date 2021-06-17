广西地方特色食品产业快速健康发展

近年来，广西持续加大扶持培育和监管力度，推动地方特色食品产业健康发展，形成了标准认证体系日趋完善、品牌特色优势日益扩大、集群集聚效应越发凸显、惠企纾困力度不断加强、质量安全水平稳步提升的良好局面。目前，广西规模以上食品工业企业共863家，2020年实现产值2400亿元。

坚持高位推动，夯实产业发展基础。广西历来高度重视食品质量安全和产业发展，推动食品产业走标准化、特色化、品牌化的高质量发展之路。2018年以来，先后在柳州、桂林、梧州召开现场会，总结经验做法，推动工作开展；印发推动地方特色食品产业发展的实施意见，引导食品产业健康发展；立足地方特色食品资源，加大食品产业培育扶持力度，取得良好成效。“十三五”时期，广西食品产业保持平稳健康发展，食品制造业工业增加值年增速在10%以上。

坚持地方特色，重点发展优势产业。2018年以来，广西坚持把地方特色食品企业作为全区食品产业发展的“火车头”，通过政策引导、资金扶持、服务帮扶，使桂酒、米粉、油茶、六堡茶、粮油加工等一批特色食品优势企业脱颖而出。柳州螺蛳粉、梧州六堡茶、横县茉莉花茶、合浦大月饼等成为广西地方特色食品的亮丽名片。

坚持龙头带动，集聚效应初步显现。按照“强龙头、补链条、聚集群，抓创新、创品牌、拓市场”的思路，不断优化地方特色食品产业布局，通过特色食品工业与旅游、文化融合式发展，以及对包装、运输等相关产业带动，实现产业链的延伸。2020年，柳州螺蛳粉销售收入达110亿元，配套及衍生产品销售收入超130亿元；横县通过实施茉莉花“1+9”战略，以一带多，走出一条地方特色产业兴旺之路，茉莉花及相关产业产值达125亿元。

坚持品牌带动，高端产品认证成效明显。注重品牌培育，打造新品牌，重振老品牌，支持创品牌。目前，广西农产品地理标志总数154个、食品地理标志保护产品82个、地理标志商标56件，评选发布“广西好嘢”品牌285个，产业产值660.8亿元。帮助企业拓宽国际视野，增强质量意识，从“国内优质”向“国际优质”提升。近年来，广西切实加强检验检测认证体系建设，全区251家企业获有机产品证书410张，181款食品打入欧美市场，其中，2021年上半年就新增51张，2020年新增经济效益26.9亿元。

坚持严格监管，不断提升质量安全水平。推动构建一贯到底的党政领导、部门监管、企业主体责任体系，落实各方责任。“十三五”时期，颁布实施螺蛳粉、柠檬鸭、六堡茶等食品安全地方标准27项，制定百香果、甘蔗醋等地方食品生产技术规范等标准241项，为特色食品质量安全监管和产业标准化、工业化高质量发展奠定了坚实基础。加强执法监管，食品市场秩序持续向好。广西食品抽检合格率保持较高水平，全区主要农产品质量安全监测总体合格率和食品抽检合格率稳定在98%以上。

6月17日，广西在南宁市召开2021年全区推动地方特色食品质量安全和产业发展现场会，部署抓创新强认证保安全，在更高水平更宽领域推动广西食品产业发展。

数据来源：广西壮族自治区市场监督管理局

《 人民日报 》（ 2021年06月17日 14 版）