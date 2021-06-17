湖南省茶陵县枣市镇居民贺志国，这几年在镇里经营着一家小小的文印社。“刚开始的时候，房租是镇政府补贴的，买机器的钱是刘习明委员支持我的，平面设计技术也是他带我去长沙学来的。”贺志国说。

2013年，贺志国被查出患有尿毒症。几年来，他每3天就要到医院做一次透析治疗，每个月医疗费、交通费要1000多元。他的父亲还患有严重糖尿病，失去劳动能力。母亲一个人干农活勉强维持家里的生活。全家要真正实现长期稳定脱贫，找到合适的就业岗位是关键。

2016年，湖南省政协文教卫体委员会到枣市镇开展助力脱贫攻坚帮扶行动。借此机会，全国劳动模范、湖南省政协委员、长沙生殖医学医院院长刘习明跟贺志国家结成了“亲戚”。

当时，贺志国提出不想要直接的资金帮扶，而是想要踏实学一门技术。刘习明认真考虑了他的想法，很快有了主意：“听说你是高中毕业，有文化基础，到镇里开一个打印店怎么样？”贺志国同意了。

很快，刘习明将贺志国接到长沙，安排他在自己医院的宣传办学习平面设计和文印技术。既方便了学习，也方便了随时血液透析。一个多月的时间里，医院技术人员把设计、打印复印等相关知识教给了贺志国，其间生活费、治疗费也全都由刘习明承担。

在贺志国掌握基本打印和图片处理技术后，刘习明又出资10余万元为他购买了电脑、黑白和彩色复印机、彩色照片打印机、刻字机、胶装机、横幅机等设备。经过协调，枣市镇政府又为他提供了一间二三十平方米的门面，前期租金可以减免。“志国文印社”开张时，刘习明也赶来祝贺。如今，贺志国已经彻底摘掉了贫困帽。

类似这样的帮扶，刘习明还做过很多。“扶弱救困是我的心愿。”刘习明说。湖南娄底涟源市古塘乡古仙界村贫困户吴华新的家，他前后去了7次。“每次去都有新变化，都有新发展。我们为他家制订了帮扶计划，陆续投入12万元帮助他们改善家庭居住条件，修建牛圈，鼓励他们开展家庭养殖。”刘习明说。2019年，吴华新家也顺利摘掉了贫困帽。

从医30多年来，刘习明先后为4000多名患者减免治疗费用达1000余万元。“不多收患者一分钱。”刘习明说。他还多次组织医院医疗队深入居民社区、贫困地区、偏远山区为群众开展免费健康体检、妇女防癌筛查等医疗服务。多年来，共开展医疗服务活动200多场，接诊患者2万余人。

《 人民日报 》（ 2021年06月17日 12 版）